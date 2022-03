L’Ukraine demande à PlayStation et Xbox de bloquer ses services en Russie

C’est un autre triste jour depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a eu lieu le 24 février. En tant que tel, c’est une nouvelle occasion pour le peuple ukrainien d’essayer de défendre son pays contre les assauts constants de la Russie. Ainsi, plusieurs représentants de l’Ukraine ont demandé à plusieurs entités importantes de causer des conséquences au pays envahisseur.

À cet égard, plus récemment, le vice-Premier ministre ukrainien a maintenant demandé à PlayStation et Xbox de bloquer temporairement leurs services en Russie et également en Biélorussie.

L’Ukraine demande à PS et Xbox d’interdire les services en Russie

Après avoir demandé à Apple de cesser de vendre ses produits en Russie et de suspendre l’App Store dans le pays, Mykhailo Fedorov, vice-président de l’Ukraine, a demandé à la PlayStation de Sony et à la Xbox de Microsoft de bloquer temporairement leurs services sur le marché russe et biélorusse, après que le pays de Vladimir Poutine a envahi le territoire ukrainien.

L’exécutif a laissé cet appel, comme il en a laissé plusieurs autres, sur son compte Twitter officiel, où il a demandé aux deux sociétés d’interdire les services en Russie et en Biélorussie, en plus de demander l’interdiction de la participation de toute équipe ou joueur de ces deux pays dans tout type d’événement de jeu.

En plus de ces deux pouvoirs, Fedorov a également demandé aux créateurs Riot Games, Electronic Arts, Ubisoft et Wargaming de fermer leurs bureaux en Russie.

Jusqu’à présent, ni PlayStation ni Xbox n’ont répondu publiquement à cette demande. Cependant, on sait déjà qu’Electronic Games éliminera toutes les équipes russes de la FIFA. À son tour, Sony a annoncé qu’il ferait un don de 2 millions de dollars au HCR, à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et à l’ONG internationale Save the Children, tandis que Microsoft a révélé qu’il aidait l’Ukraine avec les diverses cyberattaques en provenance de Russie. .