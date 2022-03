Une attaque informatique a poussé Toyota à arrêter de produire plus de 10 000 voitures

La sécurité informatique est l’une des plus grandes armes de défense dont une entreprise peut actuellement disposer, surtout si l’on parle de grandes entités telles que des usines qui impliquent de nombreuses opérations.

Cependant, Toyota n’a pas eu de chance après qu’une cyberattaque a amené la société japonaise à cesser de produire plus de 10 000 voitures.

La fragilité de la sécurité informatique s’est manifestée de la pire des manières ce mardi (1) pour Toyota. Selon les informations, toutes les usines du constructeur automobile japonais ont fermé le 1er mars, jour du Carnaval, en raison d’une attaque informatique survenue chez l’un de ses principaux fournisseurs. Ce grave problème signifiait qu’en une seule journée, Toyota n’était pas en mesure de produire plus de 10 000 voitures.

Selon Nikkei, l’attaque a eu lieu chez Kojima Industries, l’un des principaux fournisseurs de pièces en plastique de la marque japonaise. Le site ajoute également que les plus de 10 000 voitures que Toyota a cessé de produire représentent 5 % de toute la production du pays.

Pour l’instant, l’origine de l’attaque n’est toujours pas claire, ce qui empêche pour l’instant l’accès au site de Kojima Industries, en plus d’avoir conditionné le réseau d’approvisionnement de Toyota au Japon, ce qui a obligé le constructeur automobile à fermer définitivement 14 usines. et 28 lignes de production. Selon Nikkei, le constructeur automobile a publiquement présenté ses excuses.

Toyota a envoyé une déclaration indiquant que :

En raison d’une défaillance du système chez un fournisseur (Kojima Industries), nous avons décidé de suspendre le fonctionnement de 28 lignes dans 14 usines au Japon le mardi 1er mars (première et deuxième équipes). Nous nous excusons auprès de nos fournisseurs et clients concernés pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Nous continuerons également à travailler avec nos fournisseurs pour renforcer la chaîne d’approvisionnement et ferons de notre mieux pour livrer les véhicules à nos clients le plus rapidement possible.