Google a désactivé l’édition de cartes par les utilisateurs en Ukraine, en Russie et en Biélorussie

Après quelques jours de confrontation et avec l’action de nombreux géants de la technologie, la confrontation entre la Russie et l’Ukraine devait s’apaiser. Le combat continue sur le terrain, mais sur le terrain virtuel, beaucoup de choses ont changé.

La vérité est que beaucoup de choses continuent de se produire et cette fois, c’est à Google de prendre plus d’action. Il a désactivé l’édition de cartes et supprime de nombreuses modifications apportées, bloquant également les utilisateurs d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie.

Les derniers jours ont montré une position unique de la part des plus grandes entreprises du marché de la technologie. Chacun dans son domaine et la façon dont ils ont géré, ils se sont montrés contre les actions de la Russie et ont essayé d’avoir un impact dans ce pays.

Google a commencé par bloquer les informations de trafic en temps réel dans la région et a également retiré la monétisation des chaînes YouTube associées à la Russie. Maintenant, il a fait un pas de plus, encore une fois pour empêcher que Google Maps soit utilisé pour planifier des attaques.

D’après ce que plusieurs utilisateurs ont rapporté, la Russie préparait bon nombre de ses attaques sur la base d’informations placées sur Google Maps. Les marques faites ont fini par être utilisées et ont fini par être ciblées par des missiles dans des villes comme Kiev et Kharkiv.

Par prudence, nous supprimons les contributions des utilisateurs telles que les photos, les vidéos, les commentaires et les informations commerciales, ainsi que tous les lieux téléchargés par les utilisateurs de Google Maps en Ukraine, en Russie et en Biélorussie depuis le début de l’invasion, et nous bloquons temporairement les modifications ultérieures. d’être qu’il a fait.

En plus d’éditer des cartes, Google a également choisi de supprimer toutes les modifications qui ont été téléchargées ces derniers jours. Il s’agit d’une décision prise avec beaucoup de prudence et qui vise à éliminer toutes les informations déjà alimentées par de nombreux utilisateurs d’Ukraine, de Russie et de Biélorussie.

Même si elle peut être controversée, la mesure de Google est justifiée et même très logique dans ce scénario de guerre. Il empêche votre plate-forme d’être utilisée dans cette guerre et de donner le moindre avantage aux assaillants dans la préparation de leur stratégie.

Une longue liste d’actions suit, dont beaucoup sont similaires, et qui visaient à causer des problèmes à la Russie. Google avait déjà pris des mesures, mais Apple a emboîté le pas, tout comme Facebook et d’autres réseaux sociaux.