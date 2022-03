WhatsApp apporte de nouveaux messages vocaux à son application Android

WhatsApp a changé d’orientation et veut être bien plus qu’une application de messagerie. Il a investi dans les appels vidéo et audio, ainsi que dans les messages vocaux pour partager des informations entre les utilisateurs.

Cela s’est vu dans les améliorations et les nouveautés qu’il a présentées, pour donner encore plus aux utilisateurs. Cela se voit désormais dans la version de test créée pour Android, où quelques changements sont apparus dans le domaine des messages vocaux.

Plus que d’écrire, de nombreux utilisateurs de WhatsApp préfèrent simplement dicter leurs messages au service. Le texte n’est pas converti, mais est envoyé sous forme de message vocal, qui peut ensuite être entendu par n’importe quel destinataire.

Cette fonctionnalité a été améliorée au fil du temps, donnant aux utilisateurs plus de contrôle. Ceux-ci ne se limitent plus à créer ces messages et peuvent écouter ce qu’ils dictent avant de les envoyer aux contacts destinataires.

Un nouveau changement est maintenant disponible dans la version bêta de l’application Android WhatsApp pour aider avec les messages vocaux. Ceux-ci peuvent maintenant être mis en pause puis repris. Ainsi, et à tout moment, il devient plus simple de créer ces messages.

C’est un complément à ce qui avait déjà été présenté dans WhatsApp pour Android. La présence d’ondes associées à la voix des utilisateurs est complétée par le bouton de pause des messages, pour interrompre momentanément leur enregistrement.

En tant que fonctionnalité de la version bêta de l’application Android WhatsApp, il reste encore du chemin à parcourir. Il fait suite à ce qui était déjà disponible pour iOS et pour le bureau, avec des fonctionnalités similaires, mais qui a mis du temps à atteindre le système de Google.

Ce sont certainement des nouveautés importantes, notamment parce qu’elles donnent aux utilisateurs d’Android un plus grand contrôle. Ils peuvent enfin arrêter la création de messages vocaux sur WhatsApp à tout moment et reprendre plus tard quand ils le souhaitent, comme beaucoup l’ont demandé.