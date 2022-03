Xiaomi a des nouvelles dans les mises à jour ! Votre nouveau smartphone peut être garanti jusqu’en 2025

Avec la sortie d’Android 12 et la présentation d’Android 13, les questions des mises à jour de Google sont revenues. Dans de nombreux cas, les fabricants ne mettent pas à jour leurs smartphones ou prennent trop de temps pour le faire.

Il est vrai que de nombreuses marques changent de politique et élargissent leur support. Le dernier à dévoiler sa nouvelle politique est Xiaomi, qui a montré ce qu’il attend de ses clients pour les prochaines années.

Cette nouvelle version d’Android a réalisé quelque chose de très positif. De nombreux fabricants ont repensé leur politique de mise à jour et garantissent désormais de nombreuses années de nouvelles versions, ce qui était demandé depuis de nombreuses années.

Ils parviennent à battre Google dans leurs plans et garantissent de nouvelles mises à jour pendant plusieurs années. Celles-ci se répartissent entre la sortie de nouvelles versions et également les mises à jour de sécurité nécessaires, qui durent plusieurs années et pour plusieurs versions.

La grande nouveauté de Xiaomi vient changer un peu ce que cette marque proposait au marché. Ils élargissent la gamme de versions Android pour les smartphones de la marque dans certains cas, pour augmenter la durée de vie utile des smartphones.

Nouvelle politique de mises à jour Xiaomi

Redmi Note 11S

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : janvier 2022 Fin des mises à jour de sécurité : janvier 2025 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



Redmi Note 11

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : janvier 2022 Fin des mises à jour de sécurité : janvier 2025 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



Redmi Note 11 Pro 5G

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : janvier 2022 Fin des mises à jour de sécurité : janvier 2025 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



POCO M4 Pro 5G

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : janvier 2022 Fin des mises à jour de sécurité : janvier 2025 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



Redmi Note 11 Pro+ 5G

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : janvier 2022 Fin des mises à jour de sécurité : janvier 2025 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



Xiaomi 11 Lite 5G NE

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : septembre 2021 Fin des mises à jour de sécurité : août 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



Xiaomi 11T Pro

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : août 2021 Fin des mises à jour de sécurité : août 2025 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



Xiaomi 11T

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : août 2021 Fin des mises à jour de sécurité : août 2025 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



redmi 10

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : août 2021 Fin des mises à jour de sécurité : août 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



POCO M3 Pro 5G

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : avril 2021 Fin des mises à jour de sécurité : avril 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



redmi 10 2022

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : décembre 2021 Fin des mises à jour de sécurité : décembre 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12, Android 13



Redmi Note 10 5G

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : avril 2021 Fin des mises à jour de sécurité : avril 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Mi 11 Ultra

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : avril 2021 Fin des mises à jour de sécurité : avril 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Redmi Note 10S

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : avril 2021 Fin des mises à jour de sécurité : avril 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Redmi Remarque 10T 5G

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : avril 2021 Fin des mises à jour de sécurité : avril 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Mi 11 Lite 5G

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : avril 2021 Fin des mises à jour de sécurité : avril 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Redmi Note 10 Pro

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : mars 2021 Fin des mises à jour de sécurité : mars 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Redmi Note 10 Pro Max

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : mars 2021 Fin des mises à jour de sécurité : mars 2024 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Redmi 9T

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : Décembre 2020 Fin des mises à jour de sécurité : décembre 2023 Version Android au lancement : Android 11 Mises à jour Android : Android 12



Xiaomi Mi 10T

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : octobre 2020 Fin des mises à jour de sécurité : octobre 2023 Version Android au lancement : Android 10 Mises à jour Android : Android 11



Xiaomi Mi 10T Lite

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : octobre 2020 Fin des mises à jour de sécurité : octobre 2023 Version Android au lancement : Android 10 Mises à jour Android : Android 11



Xiaomi Mi 10T Pro

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : octobre 2020 Fin des mises à jour de sécurité : octobre 2023 Version Android au lancement : Android 10 Mises à jour Android : Android 11



redmi 9

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : juin 2020 Fin des mises à jour de sécurité : juin 2023 Version Android au lancement : Android 10 Mises à jour Android : Android 11



Redmi Note 9 Pro

Fréquence de mise à jour : 90 jours Date de sortie : Mai 2020 Fin des mises à jour de sécurité : mai 2023 Version Android au lancement : Android 10 Mises à jour Android : Android 11



D’après ce que l’on peut voir, dans la liste ci-dessus, Xiaomi propose désormais 3 ans de mises à jour sur certains de ses modèles. La vérité est qu’il ne sera pas disponible pour tous les modèles, où certains ne conserveront que 1 an de nouvelles versions.

Xiaomi a également révélé la fréquence à laquelle il publiera ses mises à jour, qui devraient se concentrer sur la sécurité d’Android. Ceux-ci apparaîtront tous les 90 jours, apportant ainsi les corrections créées au fil du temps par Google.

Ce sont d’excellentes nouvelles pour les smartphones Xiaomi. Certaines de ses lignes retrouvent un nouveau souffle, avec la garantie de nombreuses autres mises à jour et nouvelles versions d’Android. C’est une étape que beaucoup franchissent et que Xiaomi franchit maintenant.