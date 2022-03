Les développeurs collectent des fonds pour aider l’Ukraine

Le monde est uni et déterminé à soutenir l’Ukraine sur autant de fronts que possible. S’il existe déjà des services qui s’éloignent de la Russie, on sait maintenant que les développeurs de jeux collectent des fonds pour aider le peuple ukrainien.

De plus, ils se regroupent pour aider d’autres créateurs à quitter le pays.

Fin février, l’Ukraine a été envahie par les troupes russes et, depuis, les combats se sont intensifiés. Selon Independent Kyiv, près d’une semaine après le début de la guerre, des centaines de milliers d’Ukrainiens quittent le pays en tant que réfugiés et, selon CNN, des centaines de morts ont déjà été enregistrées.

Malgré le scénario terrifiant, l’Ukraine n’abandonne pas, et le monde non plus. En effet, les courants de soutien ne cessent de se multiplier et, au Portugal par exemple, chacun peut aider, quel que soit son lieu de résidence.

L’invasion qui a déclenché ce conflit a eu lieu le 24 février, et depuis lors, les développeurs de jeux ont fait appel au soutien de l’industrie, incitant les gens à collecter des fonds pour l’armée ukrainienne et les efforts de secours humanitaire.

Depuis, plusieurs initiatives ont été connues. Le créateur du jeu Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, basé en Pologne, a fait don de plus de 235 000 $ à Polska Akcja Humanitarna, une organisation polonaise qui aide les réfugiés et soutient les Ukrainiens. En plus de cela, Polish Techland et 11 Bit Studios collectent et envoient également des dons. Ce dernier a lancé une initiative qui a permis d’amasser plus de 715 000 $.

Le créateur du jeu Destiny 2 Bungie, quant à lui, fait don du produit de sa campagne Game2Give pour soutenir les victimes de la guerre.

En plus de ceux-ci, sur Discord, il y en a d’autres qui, indépendamment, aident les développeurs de jeux ukrainiens à quitter le pays, ainsi que dans les collectes aux frontières, le soutien financier et le logement.

Nous pourrions tous avoir besoin d’aide pour au moins essayer d’arrêter la guerre verbalement. L’information est déformée, mais les programmeurs utilisent Internet quotidiennement dans leur vie. Avoir accès à de nombreuses sources révèle la vérité. Aidez-nous à faire passer le message qu’il n’y a pas de solution dans la guerre. Créons un monde réel aussi équilibré et agréable que nous tendons à créer nos expériences virtuelles. Aidez nous. C’est quelque chose dont vous serez fier après que nous aurons traversé cela.

« Alex », un programmeur ukrainien qui dirige un studio de 12 personnes, a déclaré à JeuxServer, notant que l’industrie peut aider en appelant à la paix.

