Equator : Le Blender capable de hacher, hacher et broyer

Un mélangeur est un appareil de cuisine utilisé pour mélanger, écraser, réduire en purée, entre autres fonctions. Cet équipement est largement utilisé pour fabriquer, par exemple, des shakes sains.

Aujourd’hui, nous vous présentons le puissant mixeur Equator de Prozis. Connaître les fonctionnalités.

Pour ceux qui aiment préparer leurs aliments sains, de manière rapide, il n’y a rien de mieux qu’un Blender.

L’Equator de Prozis est un mixeur qui hache des fruits, des légumes, des noix ou même de la glace. Coupe et déchiquette à une vitesse que vous pouvez régler à votre guise. Soupes, smoothies, jus, desserts, sauces, Equator peut tout gérer.

Equator de Prozis a 3 modes de fonctionnement

L’Equator de Prozis a trois modes de fonctionnement : Impulse (P), Low Speed ​​1 et Speed ​​2. La puissance de cet équipement est de 500W. L’Equator Blender est disponible dans la boîte :

1x unité de moteur

1 x pichet en verre

1 x couvercle de pichet avec tasse à mesurer

1 x accessoire de coupe

1 x accessoire de concassage

La carafe en verre est fabriquée dans un matériau durable, facile à nettoyer et d’une immense capacité. Les fonctions de coupe et de meulage sont exécutées en fixant l’accessoire approprié. Quant au gobelet doseur, de 25 mL, il est orienté pour une mesure plus précise.

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, te donne la possibilité d’acheter cet Equator Blender avec une réduction de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que tu dois mettre à l’étape 4 du paiement de ta commande).