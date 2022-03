AeroShark : le film inspiré de la peau de requin réduit la consommation des avions

L’un des points forts des avions modernes est leur consommation de carburant. Autrement dit, cet avion avec la plus faible consommation de carburant peut s’attendre à un succès commercial. Grosso modo, c’était l’un des atouts d’Airbus face à Boeing, lors de la présentation de la famille A320. Cependant, l’actualité ne stagne pas et il a été annoncé le développement d’un film inspiré de la peau de requin qui réduit considérablement la consommation de carburant des avions.

L’application de ce matériau permettra d’économiser des tonnes de carburant et d’émissions de CO2 par an.

SharkSkin ou Shark Skin inspire l’industrie aéronautique

Les avions à zéro émission sont encore loin, mais Lufthansa et BASF ont développé un moyen d’accélérer rapidement cette voie. Il s’appelle AeroShark et c’est un film adhésif en peau de requin qui réduit immédiatement la consommation de carburant. En conséquence, cela réduit également les émissions des avions.

Ce n’est pas la première fois que la peau de requin est utilisée comme source d’inspiration pour des applications dans la vie humaine.

Les requins ont une peau légèrement ridée, ce qui réduit suffisamment la traînée pour être un avantage. Ce qui fonctionne en hydrodynamique se traduit souvent bien en aérodynamique, c’est pourquoi l’équipe d’AeroShark s’est tournée vers l’étude de cette texture appliquée à l’extérieur des gros avions.

Le film qui en résulte n’a pas l’air radicalement différent ; les millions de « riblets » en forme de prisme à la surface du film AeroShark ne dépassent pas 50 micromètres (1/20e de millimètre).

La compagnie aérienne suisse a calculé que si 950 mètres carrés de ce film sont appliqués sur un Boeing 777, selon des motifs spécifiques alignés sur le flux d’air autour des surfaces du fuselage et du nez du moteur, la réduction de la traînée aérodynamique réduit immédiatement la consommation de carburant de 1,1%.

En conséquence, la société suisse installe AeroShark sur ses 12 777 avions, ce qui, selon la société, permettra d’économiser 4 800 tonnes de carburant par an et de réduire les émissions de CO2 d’environ 15 200 tonnes.

Lufthansa avait déjà annoncé qu’elle mettrait également en œuvre cette technologie sur l’ensemble de sa flotte cargo, c’est-à-dire davantage sur les Boeing 777, économisant 3 700 tonnes de carburéacteur et 11 700 tonnes d’émissions de CO2 par an.

La technologie fonctionne mieux sur les avions « sans fenêtre »

L’équipe d’AeroShark dit qu’il est susceptible d’être légèrement plus efficace sur les avions cargo qui n’ont pas de rangées de fenêtres avec lesquelles travailler. L’équipe affirme qu’il est facile à appliquer et très résistant aux rayons UV, à l’eau, à l’huile et aux grands changements de température et de pression qui se produisent à l’extérieur des avions long-courriers.

Il a déjà été testé avec plus de 1 500 heures de vol, sur un Boeing 747-400, une modification qui a été certifiée par l’EASA. Son application sur les surfaces des ailes peut également aider à générer une portance supplémentaire.

Lufthansa Technic et BASF travaillent à développer davantage la technologie et à lancer des applications pour d’autres types d’avions, et l’équipe affirme que ce film inspiré de la peau de requin pourrait réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu’à 3 %.

Il est clair que ce type de technologie de réduction de la traînée aérodynamique aura également une pertinence au-delà de l’ère actuelle du vol propulsé au kérosène.