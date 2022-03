Fitbit rappelle les montres intelligentes Ionic en raison du risque de brûlures

En bref : Si vous possédez actuellement un Fibit Ionic 2017-2020, vous voudrez peut-être retourner l’appareil pour un remboursement et une remise de 40 % sur les futurs achats Fitbit. La société rappelle les appareils après avoir reçu des rapports de surchauffe et de brûlures subies par un « nombre très limité » d’utilisateurs.

Fitbit, propriété de Google, a annoncé le rappel de ses montres intelligentes Ionic après avoir confirmé le potentiel de surchauffe et de brûlures. L’annonce d’intérêt public a été faite par l’intermédiaire de la Consumer Product Safety Commission (CPSC), qui a noté qu’environ 1 million de montres intelligentes Ionic ont été vendues aux États-Unis, tandis que 700 000 autres ont été vendues dans d’autres pays.

La batterie trouvée dans les modèles vendus entre 2017 et 2020 peut surchauffer et présenter un risque de brûlure pour les utilisateurs. Fitbit a reçu au moins 174 rapports de surchauffe de la batterie ionique et 78 rapports de brûlures, dont deux incidents de brûlures au deuxième degré et quatre impliquant des brûlures au troisième degré aux États-Unis. La société a également reçu 40 rapports de brûlures d’utilisateurs d’autres pays.

Dans un communiqué, un porte-parole de Fitbit a expliqué que « la sécurité des clients est toujours la priorité absolue de Fitbit et par prudence, nous procédons à un rappel volontaire des montres intelligentes Fitbit Ionic. Nous avons reçu un nombre très limité de rapports de blessures – les totaux dans l’annonce de la CPSC représentent moins de 0,01 % des unités vendues – de la batterie des montres intelligentes Fitbit Ionic en surchauffe, posant un risque de brûlure. Ces incidents sont très rares et ce rappel volontaire n’a pas d’impact sur les autres montres connectées ou trackers Fitbit.

Fitbit a cessé de vendre la smartwatch Ionic en 2020, peu de temps avant d’être rachetée par Google pour 2,1 milliards de dollars. L’Ionic a été la première véritable montre intelligente de l’entreprise conçue pour répondre aux besoins des personnes au-delà de sa base de fans, mais Fitbit s’est davantage concentré sur la création d’un écosystème de services de fitness, de bien-être et de télémédecine qui fonctionne bien avec ses trackers de fitness.

Les appareils éligibles portent le code FB503 gravé au dos, et les personnes qui les retournent recevront un remboursement de 299 $, ainsi qu’un code de réduction de 40 % pour certains produits Fitbit.