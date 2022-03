L’équipe nationale de Russie et les équipes russes seront supprimées du jeu vidéo de la FIFA

EA Sports a officiellement décidé de retirer l’équipe nationale russe et toutes les équipes russes des jeux vidéo de la série FIFA.

C’est maintenant officiel : l’équipe nationale de football russe et les équipes russes seront supprimées de FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. Cela a été annoncé par EA Sports lui-même dans un communiqué publié dans ce procès-verbal, confirmant les rumeurs des dernières heures selon lesquelles l’entreprise avait communiqué la décision à ses employés avec une note interne. Un choix fait suite à la décision de la FIFA de retirer la Russie des grandes compétitions de football et de soutenir la population ukrainienne touchée par la guerre.

« EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme de nombreuses autres voix dans le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine », lit-on dans la note. « En accord avec nos partenaires FIFA et UEFA, EA Sports a entamé le processus de retrait de l’équipe nationale russe et de tous les clubs russes des productions EA Sports FIFA. » Le retrait de l’équipe de la série de jeux vidéo de football est donc confirmé, qui ne verra bientôt plus la participation d’équipes russes. Les titres concernés sont FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. Mais ce n’est peut-être pas la seule initiative prise par l’entreprise.

Comme l’explique EA Sports, le développeur « envisage activement des changements dans d’autres domaines du jeu ». Comme prévu au cours des dernières heures, EA Sports pourrait décider de supprimer d’autres éléments russes de son titre, tels que ceux relatifs à Ultimate Team, aux stades et aux fans. Le développeur pourrait par exemple bloquer tout type de transaction ayant pour objet un élément lié à la Russie, même uniquement les cartes des joueurs. Pour ces décisions, cependant, nous devrons attendre encore un peu. « Nous tiendrons notre communauté informée de chaque action entreprise et remercierons les joueurs pour leur patience pendant que nous travaillons sur ces mises à jour », conclut la note.

