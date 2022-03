Le prototype de montre intelligente avec surveillance non invasive du diabète est précis à 84%

On ne sera pas loin de porter un « médecin personnel » au poignet. C’est-à-dire qu’avec les progrès de la technologie, les montres intelligentes pourront évaluer en permanence notre santé et fournir des alertes, des suggestions et des informations sur notre corps, nos signes vitaux et notre bien-être. La surveillance du diabète est l’un de ces objectifs et il existe déjà un prototype de smartwatch qui atteint un taux de précision d’environ 84 % dans la détection des taux de glycémie.

Plusieurs marques, comme Apple, Samsung, Huawei ou Garmin, mènent l’offre de technologies qui, outre la partie exercice, se concentrent également sur le domaine de la santé. Cela peut être un atout très important !

Et si un jour il était possible de suivre son diabète sur sa montre connectée ?

Nous avons parlé ces dernières années que l’un des désirs des utilisateurs d’Apple Watch (ainsi que d’autres montres intelligentes) est d’avoir une technologie de surveillance de la glycémie. En effet, l’un des plus grands défis pour les personnes atteintes de diabète est de mesurer régulièrement leur glycémie.

De plus, malgré les avancées (et elles sont importantes), la technologie devrait libérer ces utilisateurs de la douleur et des perturbations que provoquent les tests de glycémie, qui utilisent la piqûre au doigt. C’est pourquoi il y a tant de promesses et d’espoir que la surveillance non invasive de la glycémie approche à grands pas.

Surveillez le diabète depuis votre montre

Récemment, des chercheurs ont développé et testé un nouveau prototype de montre intelligente qui peut aider à mesurer de manière non invasive les niveaux de glucose dans le sang. Cette recherche a été publiée dans la section Microsystems and Nano-engineering de la revue Nature.

Selon le rapport, la smartwatch a cette action non invasive grâce à l’utilisation d’un patch de capteur électrochimique flexible recouvert de Nafion apposé sur le bracelet de la montre pour obtenir le liquide interstitiel (ISF) par voie transdermique au poignet.

Cela permet une surveillance continue et non invasive de la glycémie, ce qui signifie qu’une goutte de sang n’est pas nécessaire pour prendre une mesure.

Plus de 84% de réussite sur un prototype

Dans cette étude, les participants pouvaient visualiser leur glycémie en temps réel sur l’écran LED de la montre ou vérifier ces niveaux à l’aide de leur smartphone (qui était couplé à la smartwatch). Avec 23 volontaires, la montre a démontré une précision clinique de 84,34% dans l’analyse de la grille d’erreur de Clarke (zones A + B).

Il existe une corrélation fiable entre les niveaux de glucose sanguin et les niveaux de glucose ISF, c’est pourquoi les niveaux de glucose ISF sont utilisés comme source de biomarqueurs. Les glucomètres basés sur l’ISF développés ces dernières années se sont avérés fiables et précis dans les études de recherche.

Le patch de capteur de glucose flexible utilisé dans l’étude a été fabriqué à partir d’un film de polyimide (PI) de 100 μm d’épaisseur avec la technologie MEMS. Cet adhésif se fixe, comme nous l’avons déjà évoqué, sur le bracelet des smartwatches et, au contact de la peau, il se fixe au poignet de l’utilisateur.

Le film contient deux capteurs de glucose. Chacun a une électrode de travail, une électrode de référence et une contre-électrode.

Chaque capteur est également entouré d’une paire d’électrodes d’extraction pour une extraction non invasive de l’ISF de la peau. Les biomarqueurs sont obtenus par voie transdermique par ionophorèse inverse.

Lors de l’application d’un courant électrique à travers les électrodes d’extraction, de petits ions de taille moléculaire dans l’ISF sous la surface de la peau électromigrent vers l’électrode de polarité opposée.

Comme la peau au pH physiologique est chargée négativement et donc permsélective pour les ions positifs, un flux de solvant électroosmotique est induit par les cations (par exemple Na+, K+) et transporte les espèces solutées, y compris les molécules neutres et surtout polaires telles que le glucose et le lactate vers la cathode. Le glucose extrait est ensuite détecté par le capteur à proximité.

Un cycle de mesure dure au total 17 minutes, c’est-à-dire que la glycémie de l’utilisateur peut être mesurée 4 fois environ toutes les 1 h.

Adapter la technologie au quotidien de l’utilisateur

Les tests tiennent également compte de divers facteurs résultant de l’utilisation quotidienne. Des scénarios ont donc été testés pour les inexactitudes de la montre dues au mouvement du poignet et du bras. Les chercheurs ont effectué d’autres expériences pour vérifier que les mouvements du corps n’entraînaient pas de résultats de test incorrects.

Un volontaire non diabétique portait une montre glycémique à chaque poignet. Pendant le test, le bras gauche du sujet est resté immobile et le bras droit a effectué des mouvements constants (par exemple, balancements de bras, flexions de bras, mouvements de poignet).

Au cours de l’expérience de 2 heures, l’équipe de l’étude a pris six mesures pour chaque montre et les résultats des tests de glycémie à 6 doigts et a comparé ces résultats. Les chercheurs ont découvert que les mouvements du corps n’interféraient pas négativement avec la précision.

L’atout majeur est sans aucun doute la surveillance de la glycémie par un processus non invasif. Ensuite, avec ces données, créez des profils pour que l’utilisateur ait un contrôle total sur les informations. En conséquence, l’information peut alerter l’utilisateur qu’il peut mener une bien meilleure qualité de vie.

Avec des entreprises comme Rockley Photonics (fournisseur Apple) et d’autres travaillant sur des technologies de pointe, il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions voir une montre intelligente commercialement viable qui peut aider les personnes atteintes de diabète à prendre facilement soin d’elles-mêmes.