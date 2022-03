James Webb étudiera un système avec sept planètes semblables à la Terre

Il y a cinq ans, un système planétaire unique a été découvert, qui a reçu le nom de TRAPPIST-1. Désormais, le télescope spatial James Webb sera dirigé vers elle, afin d’étudier les sept planètes et de voir si elles pourraient héberger une vie extraterrestre.

Ce système planétaire est l’un des plus étudiés après notre propre système solaire.

Le télescope spatial James Webb sera une autre paire d’yeux pour les scientifiques de l’espace. Ceux-ci espèrent découvrir, avec l’aide de l’objet de la NASA, si oui ou non nous sommes seuls dans l’Univers. Le télescope ciblera un système planétaire unique qui a été découvert il y a cinq ans, grâce à des télescopes sur Terre et dans l’espace, et qui a reçu le nom de TRAPPIST-1.

L’étoile naine rouge appelée TRAPPIST-1 est en orbite autour d’un groupe de sept exoplanètes semblables à la Terre, de sorte que le système est une cible curieuse pour James Webb.

Quels types de planètes pourraient héberger une vie extraterrestre ? Le télescope spatial James Webb aidera à répondre à cette question en examinant TRAPPIST-1, un système de sept planètes rocheuses en orbite autour d’une étoile fragile.

Dit la NASA.

Situées à près de 235 milliards de kilomètres de nous, ces sept planètes ont le potentiel d’abriter de l’eau. En fait, une étude plus approfondie a suggéré que certains pourraient contenir beaucoup plus d’eau que les océans de la Terre, sous forme de vapeur pour les planètes les plus proches de leur étoile, d’eau liquide pour les centrales et de glace pour les plus éloignées.

Une étude menée en 2021 a révélé qu’il est possible que les planètes du système TRAPPIST-1 soient constituées d’éléments similaires, bien que différents, de la Terre. Autrement dit, ce seront des planètes rocheuses, composées de fer, d’oxygène, de magnésium et de silicium. De plus, la NASA avait déjà mentionné que trois de ces sept planètes se situent dans la zone habitable du système.

James Webb découvrira-t-il d’autres Terres ?

Le télescope spatial James Webb cherchera des signes d’atmosphères sur les planètes, en accordant une attention particulière au quatrième, TRAPPIST-1e. En effet, la NASA a révélé qu’elle se trouvait en plein milieu de ce que les scientifiques appellent la zone habitable. C’est-à-dire qu’il s’agit de la distance idéale de son étoile pour permettre l’eau liquide à la surface.

Bien que le télescope spatial Hubble n’ait pas la capacité de déterminer si les planètes ont des atmosphères potentiellement habitables, ses évaluations ont ajouté des informations sur l’habitabilité.

L’espoir est que nous verrons du dioxyde de carbone, une caractéristique très forte, même à la longueur d’onde [detetável pelo] Webb. Une fois que nous savons où il y a de petites choses qui dépassent le bruit, nous pouvons revenir en arrière et faire une résolution beaucoup plus élevée dans cette zone.

Dit Nikole Lewis, scientifique planétaire à l’Université Cornell.

