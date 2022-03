Les nouveaux POCO X4 Pro 5G et POCO M4 Pro sont maintenant disponibles

POCO a profité des étapes du MWC 2022 pour présenter ses nouveaux smartphones des gammes X et M. Les POCO X4 Pro 5G et POCO M4 Pro représentent un grand bond en termes de qualité et de performances par rapport à leurs prédécesseurs et, désormais, ils peuvent être achetés .

Connaître les prix et toutes les spécifications des nouveaux smartphones.

POCO X4 Pro 5G

Le POCO X4 Pro 5G dispose d’un grand écran AMOLED DotDisplay de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. C’est, en fait, la première fois que POCO utilise AMOLED pour la série X. 360 Hz, signifie que le smartphone répond à chacun de vos mouvements. dans un instant.

L’écran AMOLED avec une résolution FHD+ de 2400 x 1080 peut ajuster automatiquement sa luminosité en fonction de votre environnement. De plus, avec une certification SGS Eye Care, l’écran du POCO X4 Pro 5G est plus léger pour les yeux de ses utilisateurs lors de longues sessions de jeu.

Le POCO X4 Pro 5G dispose d’un capteur 108MP dans l’appareil photo principal 1/1,52″, il dispose d’un objectif ultra grand angle 8MP et d’un appareil photo macro 2MP à l’arrière, avec un capteur 16MP à l’avant. Il dispose d’une option selfie panoramique , propose des ralentis, double vidéo, vidéo accélérée, super macro, filtres de film et kaléidoscope.

Ce smartphone est doté d’un processeur Snapdragon 695 5G construit avec la technologie de production 6 nm et d’un GPU Arm Cortex-A78. En plus de 8 Go de RAM, le POCO X4 Pro 5G offre 3 Go supplémentaires transformés à partir de la ROM de 256 Go grâce à la technologie d’extension de RAM dynamique, ce qui le rend idéal pour les jeux mobiles sans décalage et offrant une expérience utilisateur fluide et compatible 5G. .

Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui, selon la marque, garantit 15 heures de lecture vidéo, 25 heures de lecture, 191 heures de musique jouée. Il prend en charge la charge rapide à 67 W, c’est-à-dire qu’il se charge à 70 % en seulement 22 minutes et se recharge complètement en 45 minutes environ.

Le POCO X4 Pro 5G est livré avec deux haut-parleurs pour un son stéréo fort et clair, et un moteur linéaire à axe Z pour des vibrations plus fortes avec un retour plus net et plus précis pendant le jeu. Enfin, il est livré avec MIUI 13, avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de performances pour optimiser l’expérience utilisateur.

POCO M4 Pro

POCO M4 Pro dispose d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, avec une résolution de 2400 x 1800 FHD+.

La configuration à trois caméras comprend une caméra principale de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et une macro de 2 MP. La triple caméra est également dotée de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de capturer n’importe quel moment de leur journée, y compris la vidéo au ralenti, la vidéo accélérée et le mode nuit. Pour les selfies, il est livré avec une caméra frontale de 16MP.

Le POCO M4 Pro ne pèse que 179,5 g et a une épaisseur de 8,09 mm, ce qui en fait le smartphone le plus léger de la marque à ce jour. La batterie de 5 000 mAh qui peut durer plus de deux jours. De plus, le POCO M4 Pro dispose d’une charge rapide Pro de 33 W et charge complètement la batterie en seulement une heure.

Le POCO M4 Pro est doté du processeur MediaTek Helio G96 et du GPU ARM Mali-G57 MC2, offre 8 Go de RAM et inclut également la technologie d’extension de RAM dynamique qui permet le transfert de 3 Go supplémentaires sur les 256 Go de ROM. Le stockage peut être étendu jusqu’à 1 To.

prix et disponibilité

Les deux modèles sont actuellement à une remise de lancement de 18,40 € (20 $), valable 48 heures, que vous pouvez obtenir en utilisant le coupon fourni dans le magasin.

Le POCO X4 Pro 5G sera disponible en trois couleurs, Laser Black, Laser Blue et POCO Yellow et en deux versions, 6 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go, pour 304,47 € et 361,06 €, respectivement. Notez que la couleur jaune n’est pas disponible pour les envois au Portugal.

Le POCO M4 Pro sera également disponible en trois couleurs, Power Black, Cool Blue et POCO Yellow et en deux versions 6 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go. Les prix sont respectivement de 225,24 € et 281,83 €, et la couleur jaune est disponible.

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro