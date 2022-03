TSMC estime que les pénuries de puces dureront jusqu’en 2024 ou 2025

Les pénuries de puces sont encore un problème très présent aujourd’hui. Il suffit de se rendre dans un magasin de technologie pour constater le manque de plusieurs équipements plus récents et très convoités, comme les nouvelles consoles de jeux vidéo de Sony et Microsoft.

Et bien que la pandémie, qui était la principale cause de ce problème, soit de plus en plus maîtrisée dans le monde, le géant constructeur TSMC estime que la pénurie de composants durera encore jusqu’en 2024 ou 2025.

La pénurie de puces pourrait durer jusqu’en 2024/2025, selon TSMC

Auparavant, certaines sources indiquaient que la pénurie de composants pourrait être dans sa phase de résolution. Cependant, pour TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), qui est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, il semble que le problème persistera pendant une période significative.

Selon un récent entretien avec le Dr YJ Mii, vice-président directeur de la recherche et du développement de l’entreprise, TSMC estime que la pénurie de puces durera encore jusqu’en 2024, voire 2025. Fondamentalement, ces prévisions sont basées sur la disproportion encore assez prononcée. entre la demande et l’offre qui perdure au fil des mois. A cet égard, l’industrie des semi-conducteurs continuera à travailler à plein régime pour tenter de répondre au plus vite aux commandes en cours.

L’exécutif ajoute que :

À l’heure actuelle, l’industrie investit beaucoup de capitaux dans la création de capacités supplémentaires pour résoudre le problème de la pénurie de puces. Nous avons maintenant une image beaucoup plus claire de la demande future qu’il y a deux ans.

Par ailleurs, YJ Mii s’est également exprimé sur les difficultés que rencontre TSMC pour proposer des procédés de fabrication encore plus poussés.

Nous nous rapprochons de l’échelle atomique. Avant, nous pouvions atteindre le nœud de nouvelle génération grâce à des ajustements de processus, mais maintenant, pour chaque génération, nous devons trouver de nouvelles voies en termes d’architecture de transistor, de matériaux, de processus et d’outils.

Pour faire face à ce problème, plusieurs entreprises, comme Intel, envisagent d’augmenter leur capacité de production en construisant de nouvelles usines. L’Union européenne investira également 11 milliards d’euros dans l’industrie des semi-conducteurs.

D’autre part, la guerre de la Russie contre l’Ukraine a également un impact sur le problème de la pénurie de composants.

