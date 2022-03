Excel sur le Web intègre deux fonctionnalités importantes

Logitech MX Master 3 - Souris sans fil pour Mac, défilement ultra-rapide, conception ergonomique, 4000 PPP, personnalisable, USB-C, basse consommation, Bluetooth, compatible Apple MacBook, iPad - Gris

PERFECTIONNÉ POUR MAC : La souris sans fil MX Master 3 s’intègre dans l’écosystème Apple. Optimisez votre Mac et votre iPad avec des fonctionnalités avancées. La conception allie forme et fonction.Valeur nominale: 1000 dpi. Compatibilité : macOS, iPadOS (macOS 10.15 ou supérieur, iPadOS 13.4 ou supérieur). Batterie Li-Po rechargeable (500 mAh) DÉFILEMENT ULTRA-RAPIDE : La molette de défilement MagSpeed utilise des impulsions électromagnétiques contrôlées pour changer de mode. La technologie suisse garantit précision, vitesse et silence COMMANDES INTUITIVES : L'ergonomie de la MX Master 3 pour Mac s’adapte à la forme de votre main avec ses boutons idéalement positionnés. Créez, travaillez et jouez de façon plus intuitive FONCTION MULTIPLE : Passez sans effort des ordinateurs à votre iPad. Contrôlez en même temps plusieurs ordinateurs Mac avec Flow, pour un flux de travail fluide, de la souris au clavier CONTRÔLES FACILES DES GESTES : Déplacez la souris pour passer facilement d’un bureau à l’autre, afficher le Launchpad et ouvrir Mission Control, d’une simple pression sur les boutons dédiés PERSONNALISATIONS ADAPTÉES AUX APPLICATIONS : MX Master 3 est paramétrée pour macOS et de nombreuses applications, ainsi que des réglages programmables pour toutes vos applications favorites