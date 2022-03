Les drones turcs TB2 Bayraktar déciment une colonne militaire russe

Contrairement à d’autres guerres, le conflit entre la Russie et l’Ukraine utilise des drones et de nombreuses autres technologies de pointe. Les forces armées ukrainiennes ont déjà confirmé que les puissants drones TB2 Bayraktar sont utilisés avec succès dans cette guerre.

Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux qui montrent l’énorme puissance de ces « petits » engins spatiaux sans pilote.

En plus de l’énorme résistance dont elle a fait preuve sur le terrain contre l’armée russe, l’Ukraine utilise des drones turcs TB2 Bayraktar avec un grand impact, selon Público. Les drones TB2 Bayraktar peuvent transporter jusqu’à quatre cartouches jusqu’à 150 kg.

Ces véhicules aériens sans pilote avaient déjà été utilisés par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie en 2020, dans la guerre du Haut-Karabakh et par la Turquie dans les guerres syrienne et libyenne.

Sam Bendett, un expert de l’armée russe au site du magazine Forbes a déclaré que…

L’armée russe a reconnu que le drone Bayraktar était un multiplicateur de force pour les Ukrainiens, mais en même temps, le ministère de la Défense de Moscou a déclaré que ses systèmes de guerre électronique, de détection radar et de défense aérienne les plus avancés seraient capables de détecter et de neutraliser ce drone afin que ce n’est pas une menace pour les forces sur le terrain