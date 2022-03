Essayer de jouer à Destiny 2 sur le Steam Deck pourrait vous faire bannir

En bref : Avez-vous hâte de jouer à Destiny 2 sur le Steam Deck ? Vous voudrez peut-être tempérer ces espoirs; Le développeur Bungie avertit que cela pourrait entraîner une interdiction du tireur de looter. Comme Fortnite, Destiny 2 n’est pas officiellement pris en charge sur le SteamOS basé sur Arch Linux utilisé par le nouvel ordinateur de poche de Valve, et son développeur ne veut pas que les gens essaient de contourner les mesures d’incompatibilité.

Wario64 a repéré un message sur le site Web d’aide de Bungie indiquant : « Destiny 2 n’est pas pris en charge pour jouer sur le Steam Deck ou sur tout système utilisant Proton de Steam Play à moins que Windows ne soit installé et en cours d’exécution. Les joueurs qui tentent de lancer Destiny 2 sur le Steam Deck via SteamOS ou Proton ne pourront pas entrer dans le jeu et seront renvoyés à leur bibliothèque de jeux après un court laps de temps. »

Il y a aussi un avertissement pour quiconque essaie de faire fonctionner Destiny 2 sur SteamOS : « Les joueurs qui tentent de contourner l’incompatibilité de Destiny 2 se verront bannir le jeu. »

Destiny 2 n’est pas pris en charge pour Steam Deck ou tout système utilisant Proton de Steam Play à moins que Windows ne soit installé et en cours d’exécution.

…

Les joueurs tentant de contourner l’incompatibilité de Destiny 2 se verront interdire le jeu https://t.co/3XKW4Kwfjl pic.twitter.com/wKRYtSsCx1 — Wario64 (@Wario64) 1 mars 2022

Nous avons entendu le mois dernier que l’un des jeux les plus populaires au monde, Fortnite, ne serait pas non plus officiellement pris en charge sur le Steam Deck. Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a imputé cela au manque de compatibilité entre sa solution anti-triche, Easy Anti-Cheat, et l’appareil de Valve. Le PDG a ajouté qu’il y avait un gros effort en cours pour que les deux fonctionnent en harmonie.

Jouer à Destiny 2 sur SteamOS pourrait potentiellement vous faire bannir, mais il semble que Bungie ne pénalisera pas ceux qui installent Windows sur l’ordinateur de poche et l’exécutent sur ce système d’exploitation. Cependant, les pilotes Windows pour le Steam Deck ne sont pas encore finalisés, vous devriez donc probablement attendre qu’ils soient disponibles avant d’essayer d’installer le système d’exploitation de Microsoft. Jusque-là, vous pouviez toujours y jouer sur le Steam Deck via Stadia.

Si vous êtes un fan de jeux de tir multijoueurs, il semble qu’Apex Legends d’EA fonctionne maintenant sur le Steam Deck, bien que les rapports des utilisateurs indiquent que les performances sont assez médiocres dans leur état actuel.