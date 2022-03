Steam Deck : les premiers utilisateurs se plaignent de problèmes de dérive

La nouvelle console de Valve est enfin entre les mains des joueurs du monde entier. Il s’agit d’une nouveauté très attendue sur le segment du gaming où les attentes concernant l’équipement sont assez élevées.

Cependant, il y a maintenant des rapports selon lesquels les premiers utilisateurs se plaignent de problèmes de « dérive » sur le Steam Deck.

Steam Deck est là, mais il y a quelques plaintes

La nouvelle console de Valve a été officiellement annoncée le 25 février et les premières unités ont commencé à arriver chez ceux qui les ont achetées le 28 février. Cependant, il semble qu’avoir une des premières consoles puisse représenter un certain inconvénient, car plusieurs utilisateurs se plaignent d’un problème de ‘dérive’.

Plus précisément, les plaintes indiquent que le personnage du jeu et/ou la caméra qui montre le scénario peuvent se déplacer délibérément pendant que le joueur joue, sans bouger les boutons. Comme vous pouvez l’imaginer, cette situation peut affecter et conditionner l’expérience de jeu.

De nombreuses plaintes ont été laissées sur la plate-forme Reddit, comme on le voit ici, ici et ici.

Selon les différentes plaintes, on peut voir que la plupart des utilisateurs se plaignent du joystick sur le côté droit comme celui qui pose problème.

Dans l’une des publications sur Reddit, l’utilisateur a partagé une vidéo où il teste les boutons du Steam Deck. Et sur la plupart des boutons, les valeurs sont en « 0, 0 », mais à son tour, le joystick droit affiche les valeurs des axes X et Y de « 1640, -4725 ».

Ce n’est pas un problème nouveau et c’est arrivé à d’autres marques beaucoup plus populaires. Nous vous rappelons que, par exemple, il y a un an, une action en justice a été intentée contre Sony précisément à cause des problèmes de « dérive » présentés par le contrôleur DualSense.

Vous pouvez trouver tous les détails, caractéristiques et spécifications de la nouvelle console Steam Deck de Valve sur sa page officielle, ici.