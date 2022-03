Télégramme sans blocage en Ukraine et en Russie, mais incite à faire preuve de prudence dans le partage d’informations

Les réseaux sociaux et les services de messagerie, tels que Telegram, ont été l’un des canaux privilégiés pour transmettre des informations sur la situation en Ukraine et en Russie. C’est par ces moyens que beaucoup communiquent et révèlent tout ce qui se passe dans ce conflit.

Telegram, étant un service russe, a été l’un des plus utilisés, même avec toute la désinformation existante. Pavel Durov, le serviteur de ce service, a déjà garanti qu’il ne serait pas bloqué, mais demande à chacun d’être prudent avec les informations qu’il partage.

Le télégramme est largement utilisé en Russie

En raison de la manière dont il garantit la sécurité de ses utilisateurs, Telegram est empêché de contrôler les contenus qui sont propagés. Il n’y a pas d’accès aux messages partagés, ce qui le rend idéal pour partager de fausses informations.

L’une des options qui devait être prise était le blocage de Telegram en Russie et en Ukraine. C’est ainsi que Pavel Durov et son équipe ont voulu arrêter le partage d’informations fausses ou peu fiables sur l’invasion russe de l’Ukraine.

Le service était sur le point d’être bloqué en Ukraine

Cette décision a fini par s’effondrer, après de nombreuses demandes envoyées par les utilisateurs de Telegram. C’est le seul moyen d’information dont beaucoup disposent et, en tant que tel, il doit rester actif pour tout le monde.

De nombreux utilisateurs ont demandé de ne pas bloquer les chaînes Telegram pendant le conflit car nous sommes la seule source d’informations. Compte tenu de ces demandes, nous avons décidé de ne pas revoir ces mesures. Cependant, je vous demande une fois de plus en cette période difficile de vérifier les informations et de ne pas tenir pour acquises les données publiées sur les chaînes Telegram.

Méfiez-vous des informations partagées

Dans le message qu’il a partagé sur sa chaîne Telegram, Pavel Durov a révélé toute la situation, ainsi que les décisions prises. Il a également averti les utilisateurs d’être très prudents dans les informations qu’ils partagent sur l’Ukraine ou la Russie, et de toujours valider les sources afin de ne pas diffuser de fausses informations.

Pavel Durov veut que le service sorte des ennuis

Le créateur de Telegram reconnaît que les chaînes du service deviennent de plus en plus une source d’informations non vérifiées. Il a également révélé qu’il ne voulait pas que sa candidature en devienne une autre pour le partage de fausses informations, souvent utilisées pour exacerber le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Ayant été une alternative à WhatsApp et à tous les problèmes qu’il a rencontrés, Telegram semble tomber dans les mêmes situations. Les informations partagées ne sont généralement pas validées et donc la mauvaise diffusion commence.