La mise à jour Game Pass amène Flight Simulator dans le cloud et améliore l’application PC

Pourquoi c’est important : Microsoft Flight Simulator écrase toujours les PC de jeu près de deux ans après sa sortie d’origine. Cette semaine, Microsoft l’a apporté à Xbox Cloud Gaming afin que les abonnés puissent en profiter sur une gamme d’appareils moins performants. Microsoft a également annoncé l’ajout de certaines améliorations nécessaires depuis longtemps à l’application Xbox sous Windows.

Flight Simulator d’Asobo Studio est désormais jouable via le cloud pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Jusqu’à présent, il n’était disponible que pour les PC (un costaud) et les consoles Xbox Series, mais le streaming dans le cloud l’apporte à la Xbox One, aux appareils mobiles et aux PC de moindre qualité.

Les utilisateurs peuvent diffuser le jeu jusqu’à 1080p et 30 images par seconde et y jouer avec des contrôleurs Bluetooth standard. Le multijoueur est le même que jamais, donc tout le monde peut jouer ensemble, que ce soit sur PC, Xbox ou sur le cloud.

La version cloud comprend actuellement les six premières mises à jour mondiales, qui ont amélioré les rendus de Flight Simulator de pays comme les États-Unis, le Japon ou les pays nordiques. World Update VII, qui refond l’Australie, a débarqué fin janvier sur PC et Xbox.

Comme il apporte le jeu à une plus grande variété d’appareils, le cloud permet également aux abonnés de le démarrer sans avoir à faire face à sa taille d’installation de 150 Go. Le responsable de Flight Simulator, Jorg Neumann, a déclaré à Eurogamer que cela rendait le développement plus simple.

« Je dois déplacer un tas de données [and] comme vous le savez, l’espace sur le disque dur devient à un moment donné très pénible à gérer. Et quand dire qu’un artiste veut mettre un correctif, il dit, ‘Hé, Jorg, peux-tu aller voir ça ?’ et cela me prend littéralement 15 secondes maintenant… le développement sans friction est une belle chose », a-t-il déclaré.

Asobo a également publié une mise à jour majeure de Flight Simulator cette semaine. Il actualise l’interface du marché, ajoute un mode de match privé aux courses aériennes de Reno et introduit un système de simulation d’hélice. Flight Simulator reçoit le support DLSS plus tard cette année.

La mise à jour Game Pass qui a amené Flight Simulator dans le cloud donne également aux utilisateurs de PC plus de contrôle sur les jeux qu’ils installent via l’application Xbox. Ils peuvent désormais choisir le dossier d’installation, alors qu’auparavant, ils ne pouvaient choisir qu’entre les lecteurs. Il prend en charge l’accès aux fichiers ouverts pour certains titres, ce qui permet le modding. De plus, les installations de jeux peuvent désormais être réparées et déplacées.

Ces fonctions ne nécessitent pas de réinstallation et peuvent être trouvées en cliquant sur une icône d’application sur le côté gauche de l’application Xbox, puis sur Gérer > Activer. C’est agréable de voir l’application Xbox rattraper les fonctionnalités de Steam depuis des années.