Le sujet du jour, malheureusement, reste la guerre de la Russie contre l’Ukraine. De nouvelles informations sur ce qui se passe dans le pays dirigé par Volodymyr Zelensky sont révélées tout le temps et nous laissent tous le cœur entre les mains.

Pour aider à lutter contre l’assaut russe, divers groupes et individus du monde entier unissent leurs forces pour faire tomber les sites Web d’importants services et entités russes. Donc, dans notre question de cette semaine, nous voulons que vous nous disiez si vous pensez que les cyberattaques sur les sites Web russes peuvent aider l’Ukraine. Participer.

Pensez-vous que les cyberattaques sur les sites Web russes peuvent aider l’Ukraine ?

L’Ukraine résiste incroyablement aux attaques russes. Les hommes du pays sont forcés de se battre, en raison de la loi martiale, mais beaucoup le font déjà par vrai plaisir et fierté de combattre le pays.

Mais la guerre se déroule également en dehors du territoire, notamment par le biais d’attaques DDoS sur plusieurs sites de services importants et entités ayant un poids important en Russie. Le groupe populaire Anonymous a commencé par déclarer une cyberguerre contre le gouvernement russe dès le début des invasions du pays de Vladimir Poutine.

Pour booster encore cette aide, l’Ukraine a créé le groupe IT ARMY of Ukraine, qui est une véritable armée numérique dans le but d’attirer des personnes ayant des connaissances et du talent pour mener des attaques informatiques ou des dénonciations vers diverses pages en Russie. Ces mêmes attaques ont eu des effets différents, et la journée d’hier (28) a été marquée par l’information selon laquelle la banque Sberbank, la plus grande de Russie et d’Europe de l’Est, était déjà hors ligne en raison des attaques, ainsi que le site Internet du Service de la sécurité fédérale russe.

Alors, participez à notre question hebdomadaire et dites-nous ensuite si vous pensez que les cyberattaques sur les sites Web russes peuvent aider l’Ukraine dans cette guerre.

