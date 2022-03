Wehelpukraine.org : Plateforme Portugaise D'aide Aux Réfugiés

Comme cela s’est produit dans un scénario récent de pandémie de COVID-19, les Portugais ont créé plusieurs plateformes de soutien numérique. Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’esprit de citoyenneté active demeure.

Dans une course contre la montre, la plateforme WeHelpUkraine.org a été récemment créée par les Portugais, qui a déjà reçu le soutien du président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

WeHelpUkraine.org : indiquez simplement si vous avez besoin d’aide ou si vous voulez aider…

Le projet a débuté au Portugal le 27 février et a déjà mobilisé des milliers de personnes et d’organisations pour mettre à disposition et gérer la plateforme qui est un point de rencontre entre ceux qui ont besoin d’un logement, de médicaments ou d’offres d’emploi, avec ceux qui sont disponibles pour donner cela aide. .

Le président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a salué l’effort de solidarité des Portugais, affirmant que « nous sommes ensemble pour cette cause ». Hugo de Sousa, porte-parole de ce mouvement, déclare : « Nous sommes reconnaissants des paroles généreuses et de l’enthousiasme du président de la République. En le citant, je dirais « Nous sommes ensemble pour cette cause ».

La plate-forme dispose également d’un centre d’assistance en anglais, portugais et ukrainien, permettant un service par téléphone, e-mail, messagerie instantanée, vidéoconférence et autres canaux de communication.

WeHelpUkraine.org