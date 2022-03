Un réchauffement climatique aux impacts irréversibles, selon un nouveau rapport du GIEC

Il y a de nombreux problèmes dont nous devons être conscients en ce moment. Cependant, bien qu’il ne soit pas à l’ordre du jour public, le changement climatique ne peut pas être un sujet oublié. En fait, un nouveau rapport du GIEC met en garde contre les impacts irréversibles du réchauffement climatique.

Malgré le scénario désastreux, les auteurs pensent qu’il peut encore y avoir des solutions.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un organe des Nations Unies (ONU) qui étudie les preuves scientifiques concernant le changement climatique. Selon un nouveau rapport, de nombreux impacts du réchauffement climatique sont désormais irréversibles.

Selon la nouvelle étude du GIEC, les humains et la nature sont poussés au-delà de leurs capacités d’adaptation, et plus de 40% de la population mondiale est « très vulnérable » au climat et à l’impact du réchauffement climatique.

Notre rapport indique clairement que les lieux où les gens vivent et travaillent peuvent cesser d’exister, que les écosystèmes et les espèces avec lesquels nous grandissons tous et qui sont au cœur de nos cultures et informent nos langues peuvent disparaître. C’est donc vraiment un moment clé. Notre rapport le dit très clairement : c’est la décennie d’action si nous voulons changer les choses.

Alerter la professeure Debra Roberts, co-présidente du GIEC.

Les impacts du réchauffement climatique inquiètent les scientifiques

Ce nouveau rapport est le deuxième de trois analyses qui seront menées par le GIEC. En août de l’année dernière, lorsque la première analyse a été publiée, les climatologues ont souligné l’ampleur de l’impact que les humains avaient sur le climat, contribuant au réchauffement climatique.

À son tour, et selon BBC News, cette deuxième évaluation met en évidence les causes, les impacts et les solutions au changement climatique et, par conséquent, au réchauffement climatique. De plus, il explique, pour la première fois, l’impact qu’un monde plus chaud a sur tous les êtres vivants sur Terre, de manière approfondie.

Malgré le scénario pessimiste suggéré par le nouveau rapport, les scientifiques affirment qu’il existe un espoir de réduction des pertes si la hausse des températures reste inférieure à 1,5 degrés Celsius.

Alors que le rapport fait état de graves conséquences, telles que la mort d’humains à cause de la chaleur accablante, les auteurs affirment qu’il est encore temps (bien que peu) d’éviter le pire des cas.

L’une des choses qui, à mon avis, est vraiment claire dans le rapport, c’est que oui, les choses vont mal, mais en réalité, l’avenir dépend de nous, pas du climat.

Dit Helen Adams du King’s College et l’un des principaux auteurs du rapport.

Les êtres humains pourraient être gravement blessés.

Le nouveau rapport souligne que les impacts du réchauffement climatique dépassent déjà la capacité de nombreuses personnes à y faire face. En fait, le rapport montre que les événements extrêmes, tels que les inondations et les vagues de chaleur, frappent les êtres vivants de manière plus inquiétante que prévu.

Bien qu’ils soient ressentis partout dans le monde, certaines régions du globe souffrent plus que d’autres du changement climatique. Par exemple, entre 2010 et 2020, 15 fois plus de personnes sont mortes d’inondations, de tempêtes et de sécheresses dans des régions vulnérables telles que certaines parties de l’Afrique, de l’Asie du Sud et de l’Amérique centrale et du Sud.

De plus, les coraux blanchissent et meurent à cause de la hausse des températures, tandis que les arbres cèdent face à la sécheresse. Comme mentionné à maintes reprises, l’élévation continue et accélérée du niveau de la mer atteindra de plus en plus de villes côtières.

Compte tenu des scénarios, le GIEC prévoit qu’au cours des prochaines décennies, plus d’un milliard de personnes seront menacées par les impacts du changement climatique sur les zones côtières.

Les faits sont indéniables. Ce renoncement au leadership est criminel. Les plus grands pollueurs du monde sont coupables d’incendie criminel à partir de notre seule maison.

a déclaré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

