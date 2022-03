Apple a publié la version bêta 5 d’iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4 et watchOS 8.5

Un pas de plus vers la version finale de ce qui est l’une des mises à jour les plus intéressantes d’iOS 15. En fait, cette version a apporté une poignée de fonctionnalités un peu à tous les appareils. Dans cette version bêta, de nouvelles fonctionnalités telles que la nouvelle voix Siri, le déverrouillage du masque Face ID, entre autres fonctionnalités, ont été améliorées.

Cela devrait être la dernière version bêta, puis le RC pourrait apparaître et, lors de l’événement d’Apple en mars, la version finale d’iOS 15.4 pourrait atteindre tous les utilisateurs. Qui jour le système d’exploitation de l’iPhone, dit l’iPad, l’Apple Watch, l’Apple TV, le HomePod et même la version macOS pour les ordinateurs.

Comme nous l’avons suivi, Apple a publié plusieurs améliorations dans ces versions bêta d’iOS 15.4, iPadOS 15.4, tvOS 15.4, HomePod 15.4 et watchOS 8.5.

Voici un petit résumé :

iOS 15.4 bêta 1 :

Porte-masque d’identification faciale

L’un des plus grands changements d’iOS 15.4 est la prise en charge de l’utilisation de Face ID tout en portant un masque. L’année dernière, Apple a lancé la prise en charge du déverrouillage de l’iPhone avec Apple Watch tout en portant un masque. Cependant, maintenant, Apple fait passer la fonctionnalité au niveau supérieur et supprime complètement l’exigence Apple Watch.

Ainsi, lors du premier démarrage d’iOS 15.4, l’utilisateur aura la possibilité de configurer le système pour utiliser Face ID même si l’utilisateur porte un masque.

Apple explique que Face ID est « le plus précis lorsqu’il est réglé sur la reconnaissance complète du visage uniquement », mais il est également capable de « reconnaître les caractéristiques uniques autour de la zone des yeux » pour vous authentifier si vous portez un masque.





Par conséquent, lors du démarrage de la configuration, le système introduit par Apple guidera l’utilisateur pour prendre une nouvelle capture de visage. De plus, vous pouvez désormais faire cette lecture faciale avec et sans lunettes.

Face ID est maintenant à un autre niveau de sécurité et de convivialité.

Contrôle universel

C’était une fonctionnalité qui avait été promise il y a plusieurs mois et qui a toujours été retardée jusqu’à maintenant. Donc, enfin, Universal Control est disponible.

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de contrôler son Mac et son iPad en utilisant le même clavier et la même souris/trackpad. Universal Control est activé par défaut dans les dernières versions bêta d’iPadOS 15.4 et de macOS Monterey 12.3.

autres nouvelles

En plus des nouvelles les plus bruyantes mentionnées ci-dessus, les nouvelles bêtas apportent d’autres nouvelles. Par exemple, il y a un nouveau widget pour l’application Portefeuille.

Cela affiche maintenant le solde et les détails de votre carte Apple.

Une autre nouveauté est l’utilisation d’AirPods, ainsi que d’autres écouteurs Bluetooth.

Ainsi, à partir de cette mise à jour, lorsque l’utilisateur reçoit un appel, la qualité audio lors de la lecture de la sonnerie sera de qualité audio Bluetooth normale. De plus, la qualité audio ne baissera que lorsque l’appel sera répondu.

Pour ceux qui aiment les emojis, il y en a plus de 30 nouveaux dans iOS 15.4 et iPadOS 15.4.

iOS 15.4 permet enfin aux utilisateurs d’ajouter des notes à leurs mots de passe iCloud Keychain. Cela reproduit une fonctionnalité populaire des gestionnaires de mots de passe tiers.

tvOS 15.4 inclut une nouvelle façon intelligente d’utiliser l’iPhone pour rejoindre des réseaux Wi-Fi captifs sur Apple TV. Ce sont les types de chaînes que l’on trouve souvent dans les hôtels et les immeubles de bureaux.

La carte flottante AirPods affiche désormais une petite icône (R)/(L), ainsi que des informations de charge sur le boîtier du casque.

En plus de ces nouveautés, il y en a bien d’autres. Il s’agit en fait d’une mise à jour qui apporte plus que des correctifs, elle apporte des améliorations et plus d’outils.

iOS 15.4 bêta 2 :

Appuyez pour payer sur iPhone

Après une rumeur selon laquelle Apple travaillerait sur une fonctionnalité pour transformer l’iPhone en un terminal de paiement sans contact, la société a maintenant confirmé exactement cette nouvelle. Cela s’appelle « Appuyez pour payer sur iPhone ».

Avec Tap to Pay, les utilisateurs pourront recevoir des paiements par carte de crédit et de débit d’autres personnes en utilisant uniquement l’iPhone comme lecteur de carte sans contact.

Comme il ne s’agit que d’une nouvelle fonctionnalité que les développeurs peuvent adopter plutôt que d’un nouveau service d’Apple, la dernière version bêta d’iOS ajoute les cadres nécessaires pour activer Tap to Pay dans les applications.

Ajustements pour Face ID tout en portant un masque

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes d’iOS 15.4 est la possibilité de configurer et d’utiliser Face ID tout en portant un masque, ce qui n’était auparavant possible que si l’utilisateur portait une Apple Watch.

Étant donné que la nouvelle option de reconnaissance faciale lors du port d’un masque repose sur des détails précis de la zone des yeux, iOS 15.4 bêta 2 indique plus clairement aux utilisateurs comment positionner leurs yeux pour déverrouiller leur téléphone.

Dans certains cas, les utilisateurs verront le message « Regarder vers le bas pour déverrouiller » sur l’écran de verrouillage.

Accès aux données iCloud sur le Web

iOS 15.4 beta 1 incluait une nouvelle option pour désactiver l’accès aux données iCloud via iCloud. Cependant, cette option a été supprimée d’iOS 15.4 beta 2.

Les raisons ne sont pas claires, mais il est fort probable que l’option ait été supprimée car elle est toujours en développement – car la désactivation de l’accès aux données iCloud dans la version bêta précédente n’avait aucun effet sur le site Web iCloud.

Il a été constaté, sur la base de fichiers iOS internes, qu’Apple travaille toujours sur cette fonctionnalité, il devrait donc rendre l’option à nouveau disponible dans une future version bêta.





Prise en charge du réseau Wi-Fi captif pour les HomePods

Avec tvOS 15.4 beta, Apple a introduit la prise en charge des réseaux Wi-Fi captifs, qui nécessitent des étapes de connexion supplémentaires, comme dans les hôtels ou les dortoirs.

Lorsqu’il essaie d’accéder à l’un de ces réseaux Wi-Fi, l’utilisateur sera invité sur l’iPhone à terminer le processus d’authentification. Avec la version bêta d’aujourd’hui, cette fonctionnalité fonctionne également avec les HomePods.

iOS 15.4 bêta 3 :

Rappel d’urgence SOS

L’un des nouveaux changements les plus faciles à repérer est le nouveau rappel SOS d’urgence qui apparaît lors de la visite de l’application Paramètres. Les utilisateurs peuvent trouver un rappel d’examen SOS d’urgence juste en dessous du volet des préférences iCloud à la racine de l’application Paramètres.

Ce rappel, qui amène les utilisateurs directement à Paramètres → SOS d’urgence, permet de revoir les paramètres des contacts d’urgence et de mettre à jour ou d’ajouter à ces contacts si nécessaire.





Emergency SOS est également l’endroit où les utilisateurs peuvent configurer les déclencheurs des services d’urgence Emergency SOS en maintenant enfoncés les boutons latéraux et de volume ou en appuyant rapidement sur le bouton latéral cinq fois de suite.

Télécharger les mises à jour logicielles via 4G

Les utilisateurs peuvent télécharger les mises à jour OTA via 5G depuis l’iPhone 12, mais l’iOS 15.4 d’aujourd’hui semble permettre à certains utilisateurs dans des emplacements auparavant non pris en charge de télécharger des mises à jour via 4G.

Iconographie mise à jour dans l’application Lupa

L’application Magnifier, qui a reçu plusieurs mises à jour de son interface de sélection d’objectif au cours de la version bêta, reçoit une nouvelle iconographie pour les sélections d’objectif Auto, Close-up et Front dans la version bêta 3.

L’option de sélection d’images Frame/Poster de l’application TV fonctionne désormais

Une nouvelle préférence pour l’application TV trouvée dans Paramètres → TV → Afficher suivant a été initialement introduite dans la première version bêta d’iOS 15.4, mais la modification des paramètres n’a eu aucun effet.





Dans iOS 15.4 beta 3, l’utilisateur remarquera un changement visible lors du basculement entre un cadre d’image fixe et une affiche promotionnelle dans l’application TV.

Moyenne hebdomadaire des notifications de résumé planifiées

Le résumé programmé trouvé sous Paramètres → Notifications, divise désormais les applications dans le résumé par la moyenne des notifications hebdomadaires au lieu de la moyenne des notifications quotidiennes.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, il en existe d’autres liées aux Podscasts et à Universal Controo. Cela nous amène aux autres mises à jour de la bêta 3 pour iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 et HomePod 15.4.

iOS 15.4 bêta 4 :

Cette version a apporté quelques nouvelles fonctionnalités, mais celle qui se démarque est la sécurité accrue dans les AirTags. Ainsi, dans iOS 15.4 beta 4, des alertes anti-harcèlement sont ajoutées.

Le réseau Find est si tentaculaire qu’il peut être utilisé pour retrouver un iPhone volé qui est éteint. Il peut être utilisé pour trouver d’autres appareils Apple tels que les AirPods, et il peut même être utilisé pour trouver des AirTags et d’autres gadgets dotés de la même technologie.

Alertes anti-harcèlement pour les Airtags

Eh bien, cela a été le problème. Le réseau est si efficace et capable que certains ont déjà utilisé des AirTags pour chasser des personnes et des objets, et il y a même des condamnations avec des peines de prison. Ces cas obligent Apple à développer des mécanismes pour protéger les personnes.

Ainsi, avec la sortie d’iOS 15.4 beta 4, l’application Find apporte de nouveaux paramètres de notification qui permettent aux utilisateurs de modifier séparément des options Find & Follow spécifiques.

De plus, Apple précise également quel type d’accessoire est détecté en mouvement avec quelqu’un (en précisant par exemple qu’il s’agit d’une paire d’AirPods).





Nouvelle voix pour Siri aux États-Unis

La nouvelle version bêta d’iOS 15.4 est également arrivée avec une cinquième option vocale pour Siri aux États-Unis, accessible en allant dans Paramètres » Siri & Recherche » Siri Voice – si votre assistant est réglé sur l’anglais américain, bien sûr. .

iOS 15.4 bêta 5 :

Cette version propose des ajustements aux fonctionnalités que nous avons présentées à partir des versions bêta précédentes, ainsi que des correctifs pour les bugs récemment découverts. Donc, nous semble-t-il, c’est une version très mature.

Cette maturité peut indiquer que nous sommes déjà proches de la version RC, pour être une dernière étape vers la sortie officielle et pour tout le monde.