Le directeur créatif de World of Tanks renvoyé pour avoir publiquement soutenu l’invasion russe

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que les acteurs de l’industrie technologique apportent leur soutien à l’Ukraine et à son peuple, le directeur créatif de World of Tanks, Sergey Burkatovskiy, a exprimé son soutien public à la Russie, une décision qui a entraîné son licenciement.

Burkatovskiy a révélé sa position dans un message Facebook désormais supprimé, annonçant qu’il soutenait « l’opération des Forces armées de la Fédération de Russie, la RPD [Donetsk People’s Republic] et la LRP [Luhansk People’s Republic]. »

Mais il semble que Wargaming, la société derrière le MMO populaire, ne ressente certainement pas la même chose. Un jour après son message, Burkatovskiy a posté un autre message confirmant qu’il avait « rompu avec le VG », avec VG se traduisant par WG, ou Wargaming.

PC Gamer note que Wargaming est une société biélorusse qui emploie des centaines de développeurs dans la capitale ukrainienne de Kiev. Il a déclaré au site de jeux russe Cyber.Sports.ru que le point de vue de Burkatovskiy est son opinion personnelle et qu’il ne coïncide catégoriquement pas avec la position du studio.

« Il a été licencié et n’est plus dans l’entreprise », a-t-il ajouté.

Wargaming a ajouté qu’il se concentrait désormais sur l’aide à ses travailleurs de Kiev et à leurs familles. Le studio de Kiev de la société a déjà fait un don de 1 million de dollars à la Croix-Rouge ukrainienne qui aidera à soutenir les hôpitaux, les médecins et les citoyens déplacés.

« Chez Wargaming, la sûreté et la sécurité de nos employés sont la priorité absolue. Actuellement, toutes les ressources disponibles de l’entreprise aident et soutiennent nos plus de 550 collègues : en leur fournissant un logement alternatif, des paiements de salaire anticipés, des fonds supplémentaires pour faciliter les déplacements et la réinstallation. »

L’invasion russe de l’Ukraine a vu Wargaming suspendre temporairement sa publicité mondiale et repenser les publicités pour supprimer les images de chars en progression et d’autres véhicules militaires. La publicité a maintenant repris avec les nouveaux actifs, mais elle est toujours en attente en Ukraine « car nous pensons qu’il est inapproprié et insensible de faire de la publicité pour nos jeux alors qu’elle est au centre de ce conflit ».

Il y a eu un barrage de réponses de l’industrie technologique à la crise ukrainienne, d’Elon Musk affirmant que SpaceX pourrait empêcher l’ISS de s’écraser sur Terre suite aux sanctions russes, aux principaux échanges cryptographiques refusant de geler tous les comptes des citoyens russes.