Android 13 recevra les fonctionnalités des smartphones Samsung et Apple

HETP 20W PD QC 3.0 Charge Rapide Batterie Externe 26800mah, Portable Chargeur Chargement Simultané 3 Appareils, 3 sorties et 2 entrées USB C Power bank Universel pour iPhone iPad Samsung Sony Wiko etc

【20W PD QC 3.0 Charge Rapide】Cette batterie externe avec 2 ports d'entrées [ PD USB C et USB 2.1A ] et 3 ports de sortie [ QC3.0, PD USB C et USB 2.1A ], vous pouvez charger 3 appareils simultanément. Utilisez le port de sortie QC 3.0 et PD, chargez complètement votre téléphone en 1 heure; Utilisez l'entrée PD de type C pour charger la batterie 26800mAh, charge complète en 4-6 heures. économisez plus de la moitié du temps que autres batteries externes. 【Autorisé en Avion et Métro】Après de nombreuses considérations, intégration et tests, cette chargeur portable peut passer par les portes de contrôle du métro et de l'aéroport sans être bloquée, ce qui est pratique pour votre voyage quotidien. 【Circuit Intégré de Contrôle Intelligent】 Le chargeur portable adopte un circuit intégré de contrôle intelligent d'importation pour éviter les surcharges, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits de la batterie externe. [Certifié CE] assurez-vous que la qualité du produit est plus sûre. 【Compatibilité universelle】La batterie de secours prend en charge iPhone, iPad, iwatch, Airpods, Samsung Galaxy, sony, wiko et la plupart des autres smartphones, tablettes, appareils Bluetooth et plus encore. Il peut charger 5 à 8 fois pour éliminer l'anxiété de l'épuisement de la batterie. Costume pour les voyages et autres activités extérieures et intérieures. 【Ce que vous recevrez】: Batterie externe 26800mAh [Chargez votre téléphone plus de 5 fois], câble micro USB, guide manuel de français, politique de garantie de 24 mois et service client amical 24 heures.