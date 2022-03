Voici comment vous prolongez la durée de vie de votre batterie dans Windows 11

Windows 11 n’a pas un an, mais il a déjà la réputation d’être un véritable énergivore. En particulier, les plaintes des utilisateurs d’ordinateurs portables équipés d’un processeur AMD se multiplient. Il y a aussi des plaintes du camp Intel selon lesquelles le système d’exploitation de Microsoft aspire inutilement la batterie.

Windows 11 vous offre en tant qu’utilisateur de puissants outils embarqués avec lesquels vous pouvez analyser la consommation d’énergie et améliorer les performances de la batterie de manière ciblée.

Appeler les paramètres Windows et analyser la consommation d’énergie

Le premier point de départ est les paramètres système, auxquels vous accédez en appuyant sur l’icône ou la touche Windows et en tapant «Paramètres». Alternativement, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Win+I.

Un premier aperçu du niveau de charge de la batterie.

Dans les paramètres système, accédez à l’onglet Alimentation et batterie → Utilisation de la batterie et sélectionnez « 24 heures » ou « 7 derniers jours » comme période d’analyse.

Semblable au téléphone portable, vous pouvez voir ci-dessous quelles applications utilisent le plus la batterie. Si nécessaire, vous recherchez spécifiquement une application pour savoir s’il s’agit d’une grosse gourmande en énergie. Théoriquement, vous pouvez également configurer les activités d’arrière-plan ici – dans notre cas, Windows 11 ne le permettait pas directement.

Personnaliser le comportement d’arrière-plan de l’application

Le pendant mène via Paramètres → Applications → Applications et fonctionnalités directement à un autre aperçu avec tous les programmes installés. Cliquez sur les trois points à droite du nom de l’application. Est-ce que Windows vous montre l’option « Options avancées » ? Alors cliquez dessus !

Dans la section d’options Autorisations d’application en arrière-plan, vous pouvez choisir de toujours exécuter les applications en arrière-plan, d’utiliser des applications optimisées en énergie ou de les désactiver complètement. L’option de ne pas exécuter de programme au démarrage préserve également les ressources de votre ordinateur portable.

Vous pouvez spécifiquement désactiver les consommateurs d’énergie individuels

Équilibrez les performances matérielles et les performances de la batterie

Du côté de l’application, vous avez un aperçu, mais cela manque pour le matériel. Malheureusement, Windows 11 vous laisse dans l’ignorance de la consommation d’énergie de l’écran et du processeur ou des connexions sans fil. La mauvaise nouvelle : vous ne pouvez le savoir qu’en l’utilisant régulièrement ou en vous fiant aux informations du fabricant.

En général, l’écran et le processeur consomment le plus d’énergie. Réduire la luminosité est un bon moyen de prolonger la durée de vie de la batterie. Cela fonctionne via les touches de fonction de votre ordinateur portable ou dans le panneau de sélection rapide, qui peut être appelé d’un clic à droite dans la barre de démarrage.

Vous pouvez régler la luminosité à l’aide des touches Fn ou du panneau Windows sur le côté droit de la barre des tâches.

Sous Système → Alimentation et batterie, Windows 11 vous offre de nombreuses options d’énergie pour éteindre l’écran en mode mobile et sur secteur et pour mettre l’ordinateur en mode veille lorsqu’il est inactif. Dans les options énergétiques, vous trouverez également les trois options d’état énergétique. En deux clics, vous déterminez si l’ordinateur portable doit durer longtemps ou s’il doit appeler les meilleures performances, c’est-à-dire les performances maximales. Le mode « Balanced » est actif par défaut et tente d’obtenir de bonnes performances avec une longue durée de vie de la batterie.

Juste en dessous, vous trouverez les options de batterie. Ceux-ci sont principalement utilisés pour configurer le mode d’économie d’énergie. S’il est activé, Windows 11 réduit les performances du processeur afin que la batterie dure le plus longtemps possible. Vous décidez quand le mode d’économie d’énergie se déclenche. Les niveaux de batterie en 5 étapes de 10% à 50% ou le choix de ne jamais ou toujours activer le mode d’économie d’énergie sont disponibles.

À quoi ça sert?

Dans l’ensemble, cela décrit tous les outils embarqués de Windows 11 que vous pouvez utiliser pour prolonger la durée de vie de la batterie. Lors du test avec le Lenovo IdeaPad 5 (Intel) et le Lenovo Yoga 7 Pro (AMD), nous avons pu faire fonctionner les deux ordinateurs portables plus longtemps avant de devoir les connecter au câble de charge.

Cependant, le gain ne peut pas être spécifié précisément en pourcentage ou en heures – l’indicateur de batterie est rapidement tombé à zéro pendant les sessions de jeu. Avec les applications multimédia de Sarif et Adobe, nous avons observé comment Windows 11 tentait de libérer uniquement les performances dont l’application avait besoin pour le moment. Lors de la navigation, du visionnage de films et de l’écriture dans Word et Papyrus Author, les appareils ont duré plus longtemps et ont presque atteint le temps d’exécution spécifié par le fabricant.

C’est maintenant à votre tour : Quelles expériences avez-vous eues avec Windows 11 sur votre ordinateur portable ? Et quels conseils avez-vous pour économiser la batterie ? Écrivez-nous dans les commentaires !