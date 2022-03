Disney, Warner Bros. et Sony arrêtent de diffuser des premières de films en Russie

Des nouvelles continuent d’émerger sur les nombreuses réponses du monde entier aux attaques de la Russie contre l’Ukraine. Des sanctions économiques et financières, des opérations aériennes restreintes, de la chute brutale du rouble russe, des sites Web en panne et de nombreuses autres actions, plusieurs forces tentent d’arrêter les attaques consécutives et incessantes de Vladimir Poutine.

Alors maintenant, Disney, Warner Bros. et Sony se joignent à ce combat et ont annoncé qu’ils cesseraient de diffuser des premières de films en Russie. En outre, Netflix a également informé qu’il ne diffuserait pas les 20 chaînes russes que le gouvernement Poutine avait forcé l’entreprise à faire.

Disney, Warner Bros. et Sony ne diffusera pas de premières de films en Russie

Les studios Disney, Warner Bros. et Sony Pictures Entertainment ont annoncé qu’ils suspendraient les sorties de films à venir en Russie en réponse à l’invasion de l’Ukraine par le pays de Poutine et à la crise humanitaire qui en a résulté.

Ce lundi 28 février, Walt Disney Co. a indiqué, dans un communiqué publié sur son site officiel, qu’il cesserait de diffuser des premières en Russie, à commencer par la prochaine sortie des studios d’animation Pixar intitulée « Turning Red ». Dans le document, la société indique que :

Nous prendrons des décisions commerciales futures en fonction de l’évolution de la situation. Entre-temps, compte tenu de l’ampleur de la crise émergente des réfugiés, nous travaillons avec nos partenaires ONG pour fournir des secours d’urgence et une aide humanitaire.

Quelques heures plus tard, WarnerMedia a également annoncé qu’il suspendrait la sortie de « The Batman » cette semaine en Russie. L’entreprise précise également qu’elle continuera à surveiller la situation en attendant « une résolution rapide et pacifique de cette tragédie« .

Sony a emboîté le pas et a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que, alors qu’une action militaire était en cours en Ukraine, « nous arrêterons nos sorties de films prévues pour la Russie, y compris la prochaine version de Morbius« .

Ces décisions auront certainement un impact car la Russie est un marché important pour Hollywood, ayant représenté 601 millions de dollars au box-office 2021, soit environ 2,8 % des billets vendus dans le monde. Mais un dirigeant d’un studio hollywoodien a déclaré au Hollywood Reporter que « si les États-Unis et leurs alliés veulent isoler la Russie du reste du monde, comment allons-nous y sortir nos films ?« .

Aussi Netflix a déjà montré sa position à ce sujet et a déclaré qu’il ne diffuserait pas les 20 chaînes du gouvernement russe, ce qu’il avait forcé la chaîne de streaming à faire.