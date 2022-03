Insta360 GO 2 – la caméra d’action la plus petite et la plus puissante de tous les temps

Les caméras d’action nous permettent de capturer des moments uniques, dans les situations les plus improbables et les plus radicales, là où une caméra commune ne peut pas atteindre. Il existe des marques qui se démarquent dans ce segment, et Insta360 a déjà montré ses capacités avec certains modèles lancés dans le passé. Désormais, la marque propose ce qui sera l’une des plus petites caméras d’action jamais conçues avec des fonctionnalités et des possibilités d’utilisation très intéressantes.

Venez rencontrer Insta360 GO 2.

Insta360 ALLER 2

Comme l’Insta360 GO 2 est un petit appareil photo, il convient de mentionner qu’il mesure 52,9 x 23,6 x 20,7 mm et ne pèse que 26,5 g. La caméra est également accompagnée d’un petit boîtier de recharge et de transport, comme on le sait dans les écouteurs. Ce boîtier mesure 68,1 x 48,5 x 26,5 mm.

Comme détails, nous soulignons la stabilisation d’image, l’enregistrement vidéo à 1440p à 50fps, les fonctionnalités d’édition automatique et la prévisualisation d’image via Wi-Fi.

En utilisation gratuite, Insta360 GO 2 offre des possibilités d’utilisation très intéressantes. L’un d’eux est l’inclusion d’un aimant qui permet de fixer l’appareil photo à un collier, caché sous les vêtements. Il y a même un clip de fixation, pour placer l’Insta360 GO 2 dans un chapeau ou un casque, et un petit support qui peut également être collé n’importe où.

En tant qu’accessoires, les lentilles de protection de l’appareil photo se distinguent également pour éviter les rayures dans les environnements poussiéreux, par exemple. Notez que la boîte de transport peut également fonctionner comme un trépied.

capacité d’enregistrement

Insta360 GO 2 propose un mode vidéo normal, un mode d’enregistrement Pro Video, Timelaps, TimeShift, HDR et Slow Motion. Pour chacun de ces modes, la caméra est capable d’enregistrer avec les résolutions suivantes :

Quant aux photos, il vous permet de capturer des images dans différents modes et résolutions :

16:9, 2560×1440



1:1, 2560×2560



9:16, 1440×2560



Film panoramique, 2938×1088

L’appareil photo est également compatible avec Android et iOS, dispose d’une connexion Bluetooth 5.0, USB Type-C et prend en charge les cartes microSD de 34 et 64 Go. Il se recharge complètement en 35 minutes et en 23 minutes il se recharge à 80%, ayant une autonomie de 30 minutes d’enregistrement en mode vidéo et 20 minutes en mode Pro.La box fournit également une batterie pour encore 150 minutes d’autonomie.

prix et disponibilité

L’appareil photo est disponible à la vente pour environ 250 € avec le code de réduction CC108, frais de port et expédition depuis l’Union européenne compris.

Insta360 ALLER 2