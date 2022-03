Ce sont les premières de films et de séries sur Netflix pour mars

Pack Console Microsoft Xbox One S All Digital 1 To Blanc 3 Jeux inclus (Minecraft + Sea of Thieves + Fortnite)

Ce pack comprend une console One S ALL DIGITAL 1 To, une manette sans fil Xbox blanche et 3 jeux en téléchargement : Minecraft, Sea of Thieves et Fortnite Libérez vous du disque et créez une bibliothèque de jeux dématérialisés qui voyagent avec vous sur le cloud Souscrivez au Game pass et accédez à plus de 100 jeux en un instant, avec des nouveautés et exclusivités ajoutées très régulièrement Profitez de la liberté des jeux Xbox Play Anywhere à la fois sur Xbox One et sur PC Windows 10 sans coût supplémentaire Profitez de la technologie 4K Blu-ray pour regarder vos films et et séries en 4K sur Netflix, Amazon, Hulu et découvrez une image plus riche, plus lumineuse et plus colorée grâce au High Dynamic Range Xbox One est la seule console sur laquelle vous pouvez jouer aux nouveaux jeux EA en accès anticipé pour une durée limitée avant leur sortie avec le EA Access Cette console est 100% digitale, et ne contient pas de lecteur de disque