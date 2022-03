L’AMD Ryzen 9 5950X atteint son prix le plus bas jamais enregistré

En bref : maintenant qu’Intel trouve de nouveaux fans avec son excellente gamme de processeurs Alder Lake, AMD riposte de la meilleure façon possible jusqu’à l’arrivée du Zen 4, en proposant son produit phare Ryzen 9 5950X à un prix historiquement bas.

Le Ryzen 9 5950X d’AMD a été lancé avec un PDSF de 799 $ en novembre. Ce prix élevé était soutenu par le type de performances qui en ont fait notre gagnant du meilleur rapport qualité-prix pour la productivité dans la liste des meilleurs processeurs. Il a partagé les honneurs avec le Core i7-12700K, qui, selon nous, est plus axé sur la valeur, mais cela n’est peut-être plus aussi clair maintenant que la puce de l’équipe rouge a été réduite.

Le Ryzen 9 5950X est actuellement à son prix le plus bas de 597,99 $ sur Newegg et il est toujours en stock au moment de la rédaction. Il vous suffit d’appliquer le code de réduction qui se trouve sur la page de description de l’article.

Il existe quelques autres processeurs Ryzen qui peuvent être achetés pour moins cher que d’habitude en appliquant les codes de réduction ; le Ryzen 9 5900X peut être baissé de 60 $ à 439 $, et vous pouvez obtenir 45 $ de réduction sur le Ryzen 5 5600X, ce qui en fait 224,99 $. Les remises sont des offres à durée limitée, alors faites vite si vous voulez profiter de ces bonnes affaires.

Pour ceux qui préfèrent le bleu d’équipe, Newegg réduit également le Core i9-12900K de 14 $. Cela peut sembler peu, mais cela ramène le prix à un niveau similaire à celui du Ryzen 9 5950X.

Amazon avait le même accord de 599 $ sur le Ryzen 9 5950X, mais ce processeur semble maintenant être épuisé sur le site. Continuez à vérifier les autres offres car il a tendance à offrir les mêmes remises que Newegg.

Ne soyez pas surpris de voir les prix des puces Zen 3 d’AMD, et probablement de certains produits Alder Lake, chuter encore plus une fois la série Zen 4 lancée au second semestre.