OxygenOS continuera d’exister indépendamment ! OnePlus a annulé la fusion avec ColorOS

L’approche d’OPPO envers OnePlus a conduit à la création de synergies très intéressantes pour ces deux marques. Le plus pertinent était la création d’un système d’exploitation unique, qui serait développé de manière plus simple.

Cette proposition a mis du temps à émerger et a subi plusieurs revers en cours de route. Maintenant, et apparemment définitivement, OxygenOS ne sera pas développé avec ColorOS, étant ainsi une proposition indépendante.

Depuis l’annonce de la fusion imminente entre OxygenOS et ColorOS, les plaintes des utilisateurs ont commencé. Ils ont souhaité que la séparation entre les deux systèmes et les deux marques soit maintenue, afin de garantir l’indépendance de chaque système et de ses propositions.

La vérité est que cela pourrait être une union intéressante et importante, car elle garantirait de plus grandes ressources pour ce processus. Dans le même temps, une plus grande rapidité était également garantie en termes de lancements et d’arrivée de nouveautés.

Ce processus a désormais été mis en pause, selon ce qu’a annoncé l’un des fondateurs de OnePlus. Pete Lau a révélé que les deux systèmes continueront de fonctionner sous la même base de code, établie dans OxygenOS 12. Cette collaboration est le résultat de la fusion des deux sociétés.

Les deux systèmes continueront à être développés avec la même base de code, établie avec OxygenOS 12. C’est une priorité qui découle d’une plus grande intégration avec OPPO, commencée l’année dernière et qui devait être plus avancée.

Pour l’instant, l’accent restera mis sur OxygenOS 13 pour être une création conjointe « OnePlus Community et Google ». Il pourra ramener une expérience familière et moins chère, tout en apportant des fonctionnalités de personnalisation uniques.

C’est un grand changement qui viendra au sein de l’union entre OnePlus et OPPO. C’est l’inversion d’un chemin qui allait de soi entre OxygenOS et ColorOS, mais qui parviendra à maintenir l’identité de chacune des marques, avec les aspects plus et moins positifs que cela apportera.