Elon Musk envoie des kits Starlink sur un camion en Ukraine

Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre et ministre de la transition numérique de l’Ukraine, a défié Elon Musk et le magnat de Tesla a accordé la demande. Fedorov a demandé à Elon Musk de rendre Starlink Internet disponible, et en quelques heures, le service de Starlink était disponible en Ukraine.

Musk a également signalé que des terminaux Starlink pour l’accès à Internet en Ukraine seraient en route… et ceux-ci sont également arrivés à destination. Voir la photo !

Comme nous l’évoquions récemment, si la Russie avait la moindre idée de couper Internet à l’Ukraine, elle devra changer de stratégie. À travers un tweet, Elon Musk a révélé que l’Internet par satellite Starlink de SpaceX était déjà actif en Ukraine et que des kits d’accès arriveraient également dans le pays de Zelensky.

Selon Reuters, la connectivité à GigaTrans, le principal FAI ukrainien, est tombée à moins de 20% des niveaux normaux lors de l’invasion et cela est confirmé par le service internet NetBlocks qui fait une véritable « cartographie » de l’internet dans le monde.

Concernant les kits Starlink, Mykhailo Fedorov a posté une photo sur Twitter montrant un camion chargé de kits Starlink. Fedorov remercie Elon Musk pour le beau geste.

Comme nous l’avons déjà mentionné, SpaceX a l’intention de créer une constellation de 42 000 satellites Starlink. Ce réseau permet d’amener l’Internet haut débit dans les régions les plus reculées de la planète.

Avec le service Internet de SpaceX, l’Ukraine dispose d’une alternative aux opérateurs du pays, ne dépendant plus de l’infrastructure fibre.

Le projet Starlink de SpaceX a été un pari disruptif qui vise à fournir l’internet par satellite, mais avec un meilleur service que ce qui existait déjà (avec moins de latence). Il est possible d’avoir Internet et des communications partout sur la planète avec plus de sécurité et avec moins de contrôle par des tiers sur les tarifs, les vitesses et d’autres aspects fondamentaux pour la société moderne. En ce sens, plusieurs puissances mondiales souhaitent avoir leur propre constellation, dont l’Union européenne.

