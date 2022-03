La ligne Note a vraiment pris fin et Samsung a voulu l’annoncer au monde

La ligne Note de Samsung est l’une des plus réussies auprès des utilisateurs de la marque. Ces smartphones avaient des capacités uniques qu’ils ont montrées sur le marché et face à leurs concurrents au fil des années où ils étaient disponibles.

La fin de ces smartphones Samsung était quelque chose dont on parlait et même qu’on attendait. Maintenant, et après beaucoup de bruit autour de ce sujet, tout a finalement été clarifié. Les Notes vont effectivement disparaître, mais il reste un héritage important.

Les smartphones de la gamme Galaxy Note ont toujours été différents de la concurrence dans certains détails. Autant cela semble hors de logique et même dépassé, la vérité est que le S Pen s’est toujours démarqué et s’est avéré utile.

L’une des raisons était l’écran généreux, qui ouvrait les portes aux utilisateurs et à tout ce qu’ils voulaient explorer. Il y avait, bien sûr, tout ce que Samsung a développé pour les caméras et pour les composants restants, créant un smartphone qui s’est battu pour la domination du marché.

Maintenant, et lors d’une conversation au MWC, un responsable de Samsung a finalement révélé ce que sera l’avenir du Galaxy Note. Ceux-ci feront partie du plan de lancement, et il y aura toujours un modèle Ultra qui assumera ce rôle important.

Galaxy Note sera publié en tant que modèles « Ultra » chaque année à l’avenir

Ce scénario a déjà été vu lors du lancement récent du Galaxy S 22, dans lequel le modèle Ultra est présent et a le S Pen présent. Il assume un rôle particulier et rassemble ce qui se fait de mieux sur le marché, tant en termes de matériel que de photographie.

La raison de la disparition du Galaxy Note n’est pas claire, mais elle s’avère évidente. Avec l’arrivée des Galaxy Z Fold et autres smartphones pliables, ces propositions Samsung ont perdu de leur place et ont fini par devenir redondantes, laissant ainsi la place aux plus modernes qui existent.

Après de nombreux modèles lancés, avec de nombreux succès et même de sérieux problèmes, le Galaxy Note semble toucher à sa fin. La marque ne manquera pas d’avoir son ADN présent dans les prochains modèles, assurant ainsi une excellente option, même si cela est dû à la présence du S Pen.