TikTok surprend tous les créateurs de vidéos et s’étend à de nouveaux domaines

Au fil du temps, TikTok a gagné une place prépondérante et est aujourd’hui l’un des réseaux sociaux les plus importants sur Internet. Avec un modèle très simple et basique, il a captivé les utilisateurs et les créateurs de contenu.

Axé sur de courtes vidéos, il atteint une simplicité unique, accompagnée, bien sûr, de quelques éléments supplémentaires. TikTok semble maintenant prêt à changer et a quelque chose de nouveau pour ses créateurs. Les vidéos de quelques secondes semblent changer, avec de nouveaux horaires et de nouvelles durées.

Nouvelles importantes sur TikTok

Tout le monde connaît TikTok pour ses vidéos et pour ce que ce réseau social véhicule aux utilisateurs. Avec une adhésion unique, il est actuellement l’un des réseaux sociaux les plus utilisés et associé à cela est également l’une des applications les plus téléchargées et les plus rentables, à la fois sur Android et iOS.

Ce réseau social a essayé de s’adapter au marché et aux souhaits des utilisateurs. Cela s’est vu dans certaines nouvelles fonctionnalités, la durée des vidéos étant portée à 3 minutes, ainsi que d’autres modifications pour une utilisation plus simple.

TikTok s’immisce sur le territoire de YouTube Je peux maintenant mettre en ligne des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV – Matt Navarra (@MattNavarra) 28 février 2022

Vous pouvez maintenant télécharger des vidéos de 10 minutes

La grande nouveauté de TikTok est désormais une augmentation encore plus importante du temps accordé aux vidéos. Celles-ci peuvent désormais avoir une durée maximale de 10 minutes, mais uniquement pour celles chargées par l’application mobile de ce réseau.

Cette nouveauté n’est apparue que comme une rumeur et comme une idée partagée, mais elle est déjà confirmée par le réseau social lui-même. Il y a aussi la confirmation de plusieurs utilisateurs, qui reçoivent déjà des notifications pour cette nouveauté.

MISE À JOUR : TikTok confirme que la limite de téléchargement de vidéos de 10 minutes est déployée pour TOUS les utilisateurs dans le monde https://t.co/xhIPKGHfcY – Matt Navarra (@MattNavarra) 28 février 2022

Ce réseau veut donner encore plus de temps

C’est un changement important que TikTok gagne maintenant. En prolongeant la durée maximale de vos vidéos, vous pouvez captiver les utilisateurs plus âgés qui préfèrent un contenu plus volumineux. En même temps, il renvoie ses batteries sur YouTube, ce qu’il fait depuis un certain temps.

Fait intéressant, le premier modèle de TikTok a été copié de manière presque flagrante, de nombreuses plateformes obtenant des vidéos de quelques secondes. Même avec ces changements, TikTok a réussi à rester au top et à être le choix des jeunes.