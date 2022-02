Nouvelle vidéo Gran Turismo 7 : Du virtuel au réel

Pimax VR Casque, Vision 8K X VR Headset with Dual Native 4K CLPL Displays, 200 Degrees FOV, Fast-Switched Gaming RGB Pixel Matrix Panels for PC VR Steam Games Videos, KDMAS

Focale ultra large 200 ° - Le Pimax 8KX renvoie un champ de vision ultra large de 200 degrés en diagonale, ce qui est très proche du champ de vision humain réel. Cela rend l'expérience de réalité virtuelle nettement plus naturelle et immersive. Jouer à des jeux de réalité virtuelle ne se sent plus comme une paire de jumelles, et les panneaux ne restreignent jamais votre vue. 8K X offre une expérience de réalité virtuelle incomparable et réaliste, comme jamais auparavant Améliorez votre expérience de réalité virtuelle - Les basses puissantes et la qualité du son de première classe améliorent tout du tremblement d'un moteur aux explosions et permettent une immersion maximale dans vos aventures de réalité virtuelle Les deux lunettes natives 4K - 8K X VR sont alimentées par deux panneaux 4K pleine taille avec une résolution native de 3840 x 2160 par œil, ce qui est actuellement le plus fidèle et la plus grande netteté de l'image au sommet de l'industrie de la réalité virtuelle. Grâce à l'utilisation de panneaux LCD de pointe avec le plus grand nombre de pixels possible et une densité de sous-pixel augmentée de près de 50 %, 8KX est capable de minimiser l'effet de la porte d'écran et de créer l'expérience de réalité virtuelle la plus impressionnante possible. Mode double moteur – 8KX offre un mode double moteur intégré, qui permet aux utilisateurs de basculer entre deux modes d'affichage différents : un mode de résolution 4K natif, qui reproduit une véritable résolution de 3840 x 2160p par œil, et un mode ascendant, qui transmet une résolution de 2560 x 1440p directement sur les panneaux 4K. l'interrupteur est directement dans le Logiciel Pimax facilement accessible. Nouveau design ergonomique - Pour des sessions de réalité virtuelle plus réalistes et plus confortables, Pimax présente désormais une nouvelle solution de confort nettement améliorée avec des haut-parleurs audio haute fidélité. Le tout nouveau kit Pimax Comfort et la sangle audio modulaire inclus dans chaque casque 8K X VR vous assurent une expérience de réalité virtuelle la plus confortable, la plus pénétrante et totalement sans tracas - heure après heure ! Spécifications PC recommandées - Système d'exploitation : Windows 10 - Processeur graphique : NVIDIA RTX 2060 ou supérieur (en mode ascendant) - NVIDIA RTX 2080 ou supérieur (en mode 4K natif) - Processeur : Intel I5-9400 ou supérieur - Mémoire RAM : 8 Go ou plus - Sortie : USB 2.0/3.0, DisplayPort v1.4.