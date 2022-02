Anonymous change le nom du yacht de Poutine en « FCKPTN »

LEGO 60221 City Le Yacht de plongée avec Figurines de Plongeur, créatures de la mer et Figurine d'espadon, pour Enfants de 5 Ans et Plus

Comprend 2 figurines de plongeur LEGO City ainsi que des figurines d’espadon et de crabe. Comprend un vaste yacht de plongée avec un solarium, un toit amovible, un projecteur qui tourne et un espace de stockage/couchage à l’intérieur. Inclut aussi un décor de fond marin avec un coffre au trésor qui s'ouvre. Les accessoires incluent l'équipement de plongée, un appareil-photo, un joyau, une caméra vidéo, un masque à oxygène, une figurine de poisson et une bouée à construire. Le toit du yacht s'enlève pour accéder à l’étage inférieur et faire une sieste. Le coffre au trésor s'ouvre pour découvrir le joyau et le crabe. Le yacht de plongée mesure plus de 8 cm de haut, 23 cm de long et 6 cm de large. Le décor de fond marin mesure plus de 5 cm de haut, 4 cm de large et 4 cm de profondeur