TCL 30 SE – un smartphone Android pour environ 150 €

Nous sommes dans la saison ouverte des lancements de nouveaux smartphones et TCL a maintenant annoncé un nouveau modèle à bas prix. Le TCL 30 SE est équipé d’une batterie de 5000 mAh, d’une triple caméra avec capteur de 30 MP et d’un grand écran de 6,57″.

Venez découvrir quelques détails supplémentaires sur ce nouveau smartphone Android.

TCL est également présent au MWC 2022 et en a profité pour étoffer sa gamme de smartphones, avec la série TCL 30. 30+.

Le nouveau smartphone TCL 30 SE

La version TCL 30 SE sera l’une des plus intéressantes, étant donné qu’il s’agit d’une proposition à faible coût, un segment si recherché par les consommateurs.

Le smartphone est doté d’un processeur Helio G25 et d’un GPU IMG GE8320 650 MHz, avec interface utilisateur Android 12 et TCL UI 4.0. Il est livré avec 4 Go de RAM et peut être acheté avec 64 Go ou 128 Go de stockage interne.

Il est également possible d’inclure une carte microSD d’une capacité allant jusqu’à 512 Go.

Concernant les caméras, on retrouve un module de trois à l’arrière, le principal offrant 50 MP. Ensuite, il y a deux autres capteurs de 2 MP chacun, un pour la profondeur et un pour la macro. La caméra frontale est de 8 MP.

Ce modèle est doté de NFC, d’un capteur d’empreintes digitales, de Bluetooth 5.0 et comprend même une prise audio 3,5 mm, ce qui est toujours très demandé par les consommateurs.

La batterie du TCL 30 SE est de 5000 mAh et se charge à une puissance maximale de 15 W, et il faut environ 3 heures pour se recharger complètement.

Le smartphone a été lancé dans le prix, les couleurs bleu foncé et bleu clair et peut être trouvé à partir d’environ 150 €, avec la livraison gratuite au Portugal.

TCL 30 SE