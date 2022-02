C’est la fonction d’ancrage des autocollants sur le bureau de Windows 11

Le canal de développement Windows Insider est devenu plus dynamique que jamais. Nous avons des tonnes de nouvelles fonctionnalités et nous avons à peine le temps de couvrir toutes les nouvelles fonctionnalités. Cependant, parmi les fonctionnalités divulguées par Zac Bowden, nous n’avons pas encore vu les autocollants sur le bureau. Mais, l’infinité de filtres qui existent dans Windows 11 a fait que l’un d’eux, Albacore, trouve ladite fonction et nous a montré son fonctionnement dans Twitter.

Voici comment fonctionnent les autocollants sur le bureau de Windows 11

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, la fonction d’autocollants ajoute une option pour « choisissez des autocollants pour votre fond d’écran » sur la page des paramètres d’arrière-plan de Windows 11. Cliquer dessus fait apparaître une petite interface utilisateur en haut de l’écran, avec un menu déroulant d’autocollants similaires au sélecteur d’emoji de Windows 11. , vous pouvez rechercher ou choisir parmi une liste d’autocollants, chats thématiques et autres animaux ou objets. Une fois que nous en avons choisi un, il est possible de faire glisser l’autocollant, de modifier sa taille et de le placer n’importe où sur le bureau. Lors du changement de papier peint, l’autocollant restera en place.

🌠 Voici la première démo des autocollants d’arrière-plan du bureau bientôt disponible sur Windows 11 À l’aide du nouvel éditeur d’autocollants, vous pouvez sélectionner, placer et redimensionner les autocollants à votre guise. Il est accessible via Paramètres ou en cliquant avec le bouton droit sur votre bureau. Changer votre arrière-plan les gardera ✨ pic.twitter.com/EsArehkCCP — Germon (@thebookisclosed) 27 février 2022

On ne sait pas encore quand les Windows Insiders pourraient obtenir cette fonctionnalité à des fins de test, mais la réaction à celle-ci a été mitigée. Certaines personnes considèrent que cette fonctionnalité est « absolument inutile. » Il est à noter que Windows est utilisé par des profils très différents et ce qui peut être inutile pour certains peut signifier un style différent pour d’autres. Cependant, selon Albacore, cette fonctionnalité sera désactivée par défaut, il ne devrait donc pas y avoir de panique. Comme nous l’avons déjà indiqué, cela ne nous sera peut-être pas utile ou intéressant, mais il y aura des gens qui pourront le trouver drôle, curieux ou utile.