Rui Pinto dénonce la circulation des jets privés russes

Le monde a les yeux rivés sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Comme nous l’avons mentionné, la guerre n’est pas seulement terrestre, maritime et aérienne… car dans le domaine numérique, il y a aussi eu de nombreux échecs.

Dimanche dernier, la Commission européenne a décidé que les avions des compagnies aériennes russes ainsi que les jets privés des oligarques russes ne pouvaient « atterrir, décoller ou survoler » l’espace aérien européen. Mais Rui Pinto en a détecté quelques-uns et les a déjà dénoncés.

Rui Pinto détecte deux jets privés russes

Détenu en détention préventive depuis le 22 mars 2019, Rui Pinto garde un œil sur ce qui se passe au Portugal et dans le monde.

Le « hacker portugais » a été actif sur le réseau social Twitter et, suite à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il a récemment dénoncé la circulation de jets privés russes dans l’espace aérien européen – voir ici.

Sur Twitter, Rui Pinto a déclaré que…

Le jet privé T7-7AA (Bombardier Global 7500) est entré dans l’espace aérien de l’Union européenne. Ce jet appartient à FTC Aviation, une société saint-marinaise liée aux citoyens russes Sergey Razuvaev et Vladimir Shevtsov. Il semble que cette sanction doive être ajustée Autre exemple : Private Jet 9H-AIS (Embraer Legacy 600), propriété de Blue Square Aviation Group/Sirius Aero, lié au citoyen russe Nikolai Ulanov. Ulanov est également le principal actionnaire de RusLine, l’une des plus grandes compagnies aériennes nationales de Russie.





Les informations ont été obtenues via Flightradar24. Il s’agit d’un service qui peut être utilisé via un navigateur Web ou à l’aide d’applications pour Mac OS, iOS et Android, et qui permet, en temps réel, de connaître des informations détaillées sur les vols en provenance du monde entier. Ce service nous montre l’état de l’espace aérien international et fournit des informations détaillées sur des centaines de vols en transit à travers le monde.

D’où ils sont partis, quel avion ils utilisent et où ils volent, toujours avec l’aide de Google Maps/Earth maps.

