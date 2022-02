Lenovo dévoile les ThinkPad X13 alimentés par Snapdragon et revendique une autonomie de 28 heures

Tourné vers l’avenir : Lenovo a dévoilé une multitude de produits au MWC, y compris des ordinateurs portables ThinkPad intéressants. L’un d’eux a une autonomie de 28 heures grâce à sa puce Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, marquant la première apparition du SoC sur un PC.

Qualcomm a levé le couvercle de son dernier SoC pour ordinateurs portables Windows en décembre. La société affirme que le nouveau chipset, construit sur le processus 5 nm, offre des performances CPU jusqu’à 80 % plus rapides et des performances GPU jusqu’à 60 % plus rapides par rapport à son prédécesseur. Il bénéficie également d’une augmentation de 40 % des charges de travail monothread et d’une augmentation de 85 % des charges de travail multithread par rapport au SoC 8cx Gen 2.

Le ThinkPad X13s est doté d’un TDP de 9 W, d’un écran WUXGA 16:10 de 13,3 pouces et du design familier du ThinkPad, y compris un bouton central TrackPoint. Il y a aussi jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR4x, jusqu’à 1 To de stockage SSD PCIe, une webcam 5MP et une caméra infrarouge avec vision par ordinateur, et deux haut-parleurs Dolby orientés vers l’avant, le tout emballé dans un châssis de 2,35 livres, dont une grande partie est fabriquée à partir de magnésium recyclé.

Qualcomm a déjà fait grand cas de la connectivité du Snapdragon 8cx Gen 3, et vous pouvez voir pourquoi dans le ThinkPad X13s : il y a la possibilité d’ajouter la 5G, à la fois mmWave et Sub-6. L’ordinateur portable dispose également du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E.

Côté port, l’ordinateur portable est livré avec deux entrées USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), une prise audio 3,5 mm et un emplacement pour carte SIM. Il est livré avec Windows 11 préchargé, et les acheteurs doivent remarquer qu’il est complètement silencieux grâce à l’absence de ventilateur.

Les ThinkPad X13 arriveront en mai, à partir de 1 099 $. Il sera également disponible chez AT&T et Verizon plus tard cette année.