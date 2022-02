Meta a démantelé un réseau de désinformation sur la guerre en Ukraine

À une époque où tout est hautement numérique, une guerre ne se contente pas d’évoluer en première ligne et de se transférer sur Internet. Par conséquent, Meta a supprimé un réseau de désinformation russe qui diffusait de fausses nouvelles sur la guerre en Ukraine.

Le réseau comprenait des comptes, des pages et des groupes sur Facebook, Instagram, entre autres plateformes.

Le concept de désinformation et de fake news n’est pas nouveau. Quand quelque chose réveille le monde, ces termes deviennent très présents, du fait du besoin de tromper ce qui arrive aux gens et qui peut servir d’élément à la construction de leurs opinions.

Avec la guerre en Ukraine, ceux qui la défendent et la promeuvent ne semblent pas vouloir que les citoyens aient accès à la réalité des événements. Après tout, Facebook affirme avoir démantelé un réseau de désinformation composé d’individus et de sites Web qui diffusent de fausses nouvelles sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Meta révèle que le réseau était « relativement petit », composé d’environ 40 comptes, pages et groupes sur Facebook et Instagram. Bien qu’on ne sache pas comment cela a commencé, la société affirme qu’elle comptait moins de 4 000 abonnés sur Facebook et moins de 500 sur Instagram.

C’est un signe que si ces acteurs tentent de diriger ce type d’opérations d’influence, ils se font prendre plus tôt et n’atteignent pas le public qu’ils auraient atteint il y a encore quelques années.

Dit Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité chez Meta.

Réseau de désinformation sur les plateformes Meta démantelé

Le réseau que Meta a démantelé était composé d’individus de Russie et d’Ukraine. Ceux-ci ont créé de faux profils sur divers réseaux sociaux tels que YouTube, Telegram, Facebook et Instagram afin de paraître légitimes. De plus, ils ont utilisé des photographies de profil générées par l’Intelligence Artificielle et se sont présentés comme des éditeurs de journaux, des auteurs de revues scientifiques et des ingénieurs.

[A rede] a dirigé une série de sites Web déguisés en médias indépendants, publiant des allégations selon lesquelles l’Occident trahirait l’Ukraine et l’Ukraine comme un État en faillite.

A révélé le but.

Comme Meta, Twitter se dit également déterminé à supprimer les réseaux de désinformation concernant la guerre en Ukraine promus par la Russie. Selon The Verge, la société a déclaré à NBC News qu’elle avait bloqué plus d’une douzaine de comptes partageant des liens qui renvoyaient les utilisateurs vers un site publicitaire appelé Ukraine Today.

Le 27 février, nous avons suspendu définitivement plus d’une douzaine de comptes et bloqué le partage de plusieurs liens, ce qui a enfreint notre politique de manipulation de plateforme et de spam. Notre enquête est en cours; cependant, nos premières découvertes indiquent que les comptes et les liens provenaient de Russie et tentaient de perturber la conversation publique entourant le conflit en cours en Ukraine.

Twitter clarifié.