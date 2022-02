Nokia dévoile un trio de téléphones économiques au MWC, à partir de 88 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans un monde de smartphones qui coûtent plusieurs centaines, parfois plus d’un millier de dollars, il est rafraîchissant de voir qu’il existe encore des entreprises qui s’adressent aux personnes qui ont besoin de quelque chose de simple et peu coûteux. Nokia est l’une de ces entreprises, qui vient de dévoiler trois nouveaux combinés au MWC qui vont de l’équivalent d’environ 89 $ à 132 $.

Les trois nouveaux téléphones de la série C de Nokia dévoilés à Barcelone sont le Nokia C21, le Nokia C21 Plus et le Nokia C2 2nd Edition. Ce sont tous des appareils d’entrée de gamme exécutant Android Go, le système d’exploitation de Google qui est une version allégée d’Android, conçue pour les marchés émergents.

Le Nokia C21 Plus est le modèle le plus cher des trois, au prix de 119 euros, soit environ 132 dollars. Il est livré avec un écran de 6,5 pouces (60 Hz) et une résolution HD+, un chipset octa-core Unisoc SC9863A, jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage. Il y a aussi une caméra arrière double (13MP + 2MP) et une caméra selfie 5MP.

Les acheteurs obtiennent une batterie de 4 000 mAh (5 050 mAh dans certaines régions) qui devrait durer deux jours sur une seule charge, une encoche en forme de larme, un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, une résistance à l’eau IP52, Bluetooth 4.2 et une prise casque 3,5 mm pour écouter la radio FM.

Le téléphone C21 standard est livré avec le même écran, chipset et stockage que le Plus, mais réduit la RAM à 3 Go. La double caméra arrière a des capteurs 8MP + 5MP, et la batterie est de 3 000 mAh avec un support de charge de 5 W au lieu des 10 W trouvés sur la variante Plus. Il est au prix de 99 euros, soit environ 110 $.

Le dernier et le moins cher du trio est le Nokia C2 2nd Edition. La suite de l’original 2020 a un écran de 5,7 pouces (480 x 960), un seul appareil photo 5MP et un appareil photo selfie 2MP. Il y a un chipset quadricœur à 1,5 GHz et une batterie de 2 400 mAh avec une charge de 5 W, 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. C’est évidemment très bas de gamme, mais le téléphone ne coûte que 79 euros, soit environ 88 dollars.

Le propriétaire de Nokia, HMD Global, ne prévoit pas de donner aux nouveaux téléphones de la série C une version américaine, mais ils seront lancés au Royaume-Uni, de sorte que ses plans pourraient éventuellement changer.