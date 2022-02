Guerre nucléaire : la Russie va-t-elle détruire la planète ?

La guerre qui a eu lieu il y a près de 80 ans est toujours très présente dans nos vies. Cours d’histoire, films, documentaires et séries nous apportent les détails d’une terreur vécue dans le monde jusqu’en 1945 et qui aujourd’hui est à nouveau une menace dans le monde, même sans savoir l’impact qu’elle aura sur l’avenir des sociétés. Le mot interdit a été utilisé, la menace nucléaire revient terrifier la planète !

En août 1945, les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki ont été détruites par des bombes nucléaires et ont tué au moins 129 000 personnes, en plus de tous les effets dévastateurs sur la santé de milliers d’autres causés par les radiations. Et que pourrait-il se passer ces jours-ci, sous la menace d’une guerre nucléaire ?

Le monde compte actuellement environ 12 700 ogives nucléaires en sa possession. On ne sait pas avec certitude quelles armes chaque pays possède, mais on estime que la Russie sera le pays avec le plus d’armes en sa possession, suivie des États-Unis d’Amérique. Selon les données du FAS, Federal American Scientist, il y aura respectivement 5977 et 5428 ogives nucléaires.

Ainsi, lorsque Vladimir Poutine ordonne l’invasion d’un pays et déclenche une nouvelle guerre sous menace nucléaire, il est inévitable que le monde ne soit pas vigilant et effrayé par ce qui pourrait arriver avec les développements.

Armes nucléaires : le monde tremble à nouveau face à la menace de la Russie

Jusqu’où peut aller la destruction causée par une bombe nucléaire ? C’est une question qui nous intrigue et, en fait, nous effraie compte tenu de l’histoire déjà connue. La bombe atomique qui est tombée sur Hiroshima, au Japon, en 1945, a causé la mort de 66 000 personnes et en a blessé 69 000 autres, en extrapolant à nos jours, si cette bombe tombait dans une ville métropolitaine actuelle, comme Londres, par exemple, le nombre de morts pouvait monter à 90 000 et les blessés à 272 000.

Ces chiffres sont effrayants et révèlent la dimension qu’aurait une guerre dans le présent.

La vérité est qu’il n’y a pas de formule exacte pour estimer l’impact d’une seule bombe nucléaire, car cela dépend de nombreux facteurs, y compris le temps qu’il a fait le jour de son largage, l’heure à laquelle elle a explosé, la géographie même de l’endroit frappe et explose au sol ou dans les airs.

Pourtant, il existe une certaine prévisibilité des conséquences dévastatrices d’une telle arme. Il existe même des services sur Internet qui simulent l’impact de la détonation d’une bombe nucléaire, comme Outrider.

Environ 35 % de l’énergie d’une explosion nucléaire est libérée sous forme de rayonnement thermique. Étant donné que le rayonnement thermique se déplace à la vitesse de la lumière (approximativement), la première chose qui frappera une personne est un éclair de lumière et de chaleur aveuglantes.

La lumière seule suffira à provoquer ce qu’on appelle la cécité éclair – une forme généralement temporaire de perte de vision qui peut durer quelques minutes.

L’impact sur le corps humain

Dans une vidéo interactive créée par AsapSCIENCE, des faits intéressants sont révélés, liés aux effets sur les personnes et l’environnement, basés sur une bombe de 1 mégatonne, qui est encore 80 fois plus grosse que celle qui a explosé à Hiroshima, mais très plus petite que la bombe nucléaire moderne armes.

Pour une bombe de cette taille, les personnes jusqu’à 21 km auraient cette cécité instantanée par temps clair, et les personnes jusqu’à 85 km seraient temporairement aveuglées par une nuit claire.

La chaleur serait terrible pour les personnes les plus proches de l’explosion. Les brûlures au premier degré peuvent survenir jusqu’à 11 km et les brûlures au troisième degré peuvent affecter n’importe qui jusqu’à 8 km. Les brûlures au troisième degré qui couvrent plus de 24 % du corps seraient probablement mortelles si les gens ne recevaient pas de soins médicaux immédiatement.

Ces distances sont variables, en fonction des facteurs déjà rapportés, mais aussi du type de vêtements que vous portez – les vêtements blancs peuvent refléter une partie de l’énergie d’une explosion, tandis que les vêtements plus foncés l’absorbent. Cependant, il est peu probable que cela fasse une grande différence, en particulier pour ceux qui se trouveront près du centre de l’explosion.

Les températures près du site de l’explosion de la bombe lors de l’explosion d’Hiroshima ont été estimées à 300 000 degrés Celsius, ce qui est environ 300 fois plus chaud que la température à laquelle les corps sont incinérés.

Dans un rayon de 6 km, avec une bombe de 1 mégatonne, les ondes de choc produiraient 180 tonnes de force sur les murs de tous les bâtiments à deux étages et des vents de 255 km/h. Dans un rayon de 1 km, la pression maximale est quatre fois plus importante et la vitesse du vent peut atteindre 756 km/h.

Techniquement, les gens peuvent résister à une telle pression, cependant, la plupart seraient tués par la chute de bâtiments.

Les effets du rayonnement

Ensuite, il y a le danger d’empoisonnement par rayonnement nucléaire, et ce ne sont pas seulement des effets immédiats, ce sont même les plus durables. Une étude de simulation publiée en 2019 indique qu’une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie plongerait la Terre dans un hiver nucléaire en quelques jours, en raison des niveaux de fumée et de rouille rejetés dans l’atmosphère.

De plus, les particules radioactives peuvent parcourir des kilomètres, affectant même la population la plus éloignée de l’épicentre de l’explosion de la bombe. Cependant, ce ne sont que des effets hypothétiques.

Pour le moment, l’Ukraine et la Russie sont assises à la table des négociations, mais on ne sait pas ce qui sortira de cette rencontre. Les intentions de Poutine sont incertaines et la menace nucléaire, malgré tous les traités internationaux existants, est réelle.