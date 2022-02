Sberbank, la plus grande banque de Russie, est hors ligne

La Russie a envahi l’Ukraine jeudi dernier, ce qui a immédiatement créé une vague de solidarité pour le pays ukrainien à travers le monde, en plus de renforcer les sentiments négatifs contre le président Vladimir Poutine.

En plus de la guerre physique, une guerre numérique se déroule également contre la Russie, à travers diverses attaques informatiques. Et les dernières informations indiquent que la Sberbank, qui est la plus grande banque de Russie et aussi d’Europe de l’Est, vient de se déconnecter !

En attendant le résultat des pourparlers entre l’Ukraine et la Russie, dans l’espoir d’une entente qui conduira immédiatement à un cessez-le-feu dans le pays de Zelensky, la guerre continue, à l’intérieur comme à l’extérieur. Et tout le monde a été appelé à aider, à travers la création de l’IT ARMY d’Ukraine, un groupe ouvert où chacun peut participer à cette véritable armée numérique. L’objectif est l’attaque informatique de plusieurs services russes importants, afin de les rendre totalement inactifs.

Sberbank hors ligne !

À cet égard, par l’intermédiaire du groupe IT ARMY, l’Ukraine a signalé que le site Web de la banque Sberbank est hors ligne. Sberbank est la plus grande banque de Russie et également d’Europe de l’Est, la Banque centrale de Russie étant son principal actionnaire de la banque, avec 60% des actions de la société.

Lorsque nous essayons d’accéder au site, nous trouvons alors l’image que nous voyons ci-dessus, après une longue période pendant laquelle elle essaie de s’ouvrir, mais sans succès. Le groupe IT ARMY a également partagé plusieurs autres informations sur cette attaque qui a complètement fermé le service en ligne de la banque.





La situation de la banque est donc encore plus grave, puisque pas plus tard qu’hier les médias rapportaient que la succursale Sberbank en Russie risquait la faillite.

Il s’agit donc d’une autre conséquence importante de la réaction de la communauté soutenant l’Ukraine contre la Russie, et nous surveillerons les développements ultérieurs. Vous pouvez également vous tenir au courant de tous les développements des cyberattaques sur la chaîne IT ARMY of Ukraine Telegram :