Google Maps a désactivé deux fonctionnalités en Ukraine

Google Maps entre également en guerre ! Nous vivons en temps de guerre et contrairement à ce qui s’est passé dans le passé, la technologie entre également dans le domaine. Aujourd’hui, de n’importe où dans le monde, nous pouvons voir l’horreur et la honte vécues en Ukraine, nous pouvons même suivre certains mouvements de soldats grâce à des outils en ligne.

Maintenant, Google Maps a récemment désactivé deux fonctionnalités en Ukraine. Découvrez ce qu’ils étaient.

Google Maps désactive les informations de trafic en temps réel en Ukraine

Google, une société d’Alphabet, a récemment confirmé avoir temporairement désactivé en Ukraine certains outils Google Maps qui fournissent des informations en temps réel sur le trafic et les déplacements à différents endroits.

La société a déclaré que cette position visait une plus grande sécurité pour les communautés locales du pays et cette décision a été prise après consultation des autorités régionales.

Les plateformes technologiques ont aidé dans cet état de guerre, mais les pays ont bloqué certains services. La Russie, par exemple, a bloqué l’accès à certains services en ligne tels que Facebook, Twitter et Youtube.

Sur la guerre, la délégation ukrainienne qui se réunit ce matin à l’endroit où se dérouleront les négociations avec la Russie exigera un cessez-le-feu « immédiat » et le retrait des troupes russes, a annoncé la présidence ukrainienne. Vladimir Medinski a déclaré que Moscou souhaitait trouver « un accord » lors des pourparlers avec Kiev.

La Russie a lancé tôt jeudi une offensive militaire en Ukraine, avec des forces terrestres et des cibles de bombardement dans plusieurs villes, qui ont tué au moins 352 civils, dont des enfants, selon Kiev. L’ONU a rapporté que près de 370 000 réfugiés ont fui vers la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et la Roumanie. Selon des responsables ukrainiens, des dizaines de morts ont été confirmées dans les armées des deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que « l’opération militaire spéciale » en Ukraine vise à démilitariser le pays voisin et que c’était le seul moyen pour la Russie de se défendre, le Kremlin précisant que l’offensive durera aussi longtemps que nécessaire.

L’attaque a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, et l’Union européenne et les États-Unis, entre autres, ont réagi en envoyant des armes et des munitions à l’Ukraine et en durcissant les sanctions pour isoler davantage Moscou.

