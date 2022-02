AMD et Intel pourraient avoir suspendu les expéditions de puces vers la Russie

Malheureusement, la guerre entre la Russie et l’Ukraine est le thème principal qui ouvre les journaux télévisés du monde entier. En tant que tel, une grande partie de l’actualité technologique tourne également autour de ce sujet.

En ce sens, les dernières nouvelles indiquent que les géants nord-américains AMD et Intel ont déjà suspendu l’envoi de puces au pays de Vladimir Poutine.

Les géants de la technologie se verront interdire l’accès aux puces de Russie

Selon les dernières informations révélées par le site de communication local RBC, Advanced Micro Devices (AMD) et Intel Corporation ont déjà suspendu la vente de puces à la Fédération de Russie, à la suite des invasions constantes de l’Ukraine par le pays.

La chaîne indique que les détails ont été révélés par deux sources liées à l’industrie où ils affirment que deux représentants d’AMD et d’Intel ont informé verbalement les fabricants russes que leurs équipements ne seront pas temporairement expédiés en Russie en raison d’une suspension immédiate des expéditions. Par ailleurs, il est également informé que le bureau d’Intel en Chine aura également contacté des entreprises situées dans le pays de Poutine pour les informer de cette décision.

À l’appui de ces données, RBC cite également un représentant de l’Association des programmeurs et fabricants électroniques russes (ARPE) pour confirmer l’information selon laquelle Intel et AMD ont suspendu les expéditions vers la Russie. À son tour, un canal de communication russe a contacté un porte-parole d’Intel, où il a déclaré que l’entreprise ne faisait que se conformer aux sanctions imposées par le Département du commerce (États-Unis). De leur côté, les éléments d’AMD et du ministère russe du Commerce n’ont pas encore répondu aux sollicitations de RBC.

De cette manière, d’autres noms de ce secteur devraient se joindre à cette initiative, à savoir le plus grand fabricant de puces graphiques au monde, Nvidia, entre autres sociétés.