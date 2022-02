Meta Platforms dissout les équipes travaillant sur un nouvel OS pour AR et VR

Meta perd l’étincelle qu’il avait au moment du lancement. Il a vu la rude concurrence entre TikTok et Facebook et a donc également lancé les rouleaux sur Facebook. Mais les bibliothèques numériques et les combinés AR et VR traversent des méandres accidentés.

Un de ces rapports de The Information a montré que le Meta aurait dissous une équipe de 300 membres travaillant sur un système d’exploitation (OS) pour les casques AR et VR. Meta a déjà perdu 240 milliards de dollars alors que ses actions ont clôturé de plus de 26% jeudi. De plus, l’échec sur plusieurs autres fronts cause également des dommages importants à la fortune de Mark Zuckerberg.

Maintenant, la dissolution de l’équipe de plus de 300 personnes travaillant sur un système d’exploitation pour l’AR et la VR est un autre échec. Bien que le Meta ait décliné jusqu’à maintenant. Selon les informations, Meta aurait démantelé l’équipe pour travailler sur d’autres projets. Par exemple, certains d’entre eux fonctionneraient sur le XROS et d’autres sur les lunettes AR.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le Meta a interrompu le travail sur le système d’exploitation pour l’AR et la VR en faveur de la plate-forme VROS basée sur Android. Ces développements sont étonnants dans la plateforme Meta. En savoir plus sur ce que Meta prévoit d’aller de l’avant.

Pourquoi Meta a-t-il dissous l’équipe des 300 plus ?

Depuis sa création, Meta a pour objectif d’amener le monde dans le métaverse. Pour tenir cette promesse, il a créé des casques de réalité virtuelle et des casques de réalité augmentée, communément appelés casques AR et VR.

En évaluation technologique, on ne peut pas trop compter sur les autres. Mais ces deux appareils reposaient sur le système d’exploitation Android de Google. La résolution de construire son système d’exploitation a conduit à l’effort de quatre ans pour construire le nouveau système à partir de zéro.

Cependant, cet effort aurait pris fin selon The Information. Désormais, Meta répartira cette équipe d’experts dans les autres domaines de projets.

Qu’est-ce que Meta espère obtenir des méta-professionnels ?

Il n’y a aucune confirmation actuelle de la rupture de l’équipe. Pourtant, il existe des nouvelles authentiques comme celle de The Verge. La porte-parole de Meta, Sheeva Sloven, a déclaré dans un e-mail à The Verge : « Nous espérons développer des solutions hyper-réglées pour chaque gamme de produits en intégrant davantage d’ingénieurs OS directement dans les équipes AR et VR. »

Cela montre que Meta évite d’adopter une approche indulgente envers le système d’exploitation. De plus, nommer les équipes individuelles pour travailler sur des produits individuels afin de créer le système d’exploitation personnalisé est la voie à suivre pour le progrès ininterrompu de Meta.

Selon The Information, Meta répartira l’équipe en différentes factions pour travailler sur différents produits. Certains d’entre eux fonctionneraient sur les lunettes AR, les casques Quest VR. Alors que d’autres ingénieurs OS investiraient leurs efforts dans la construction de la technologie XR. Cependant, selon le rapport, il est toujours enveloppé dans la brume épaisse où l’équipe XROS se retrouvera.

Quel avenir pour les systèmes de casques AR et VR ?

Meta n’a pas confirmé ni rejeté catégoriquement le rapport de suspension de l’équipe travaillant sur le nouveau système d’exploitation pour les casques AR et VR. Cependant, en réponse au récent frisson sur les réseaux sociaux, un porte-parole du Meta nommé Sheeva Slovan a annoncé des nouvelles enthousiastes. Elle a déclaré que Meta répartirait les ingénieurs du système d’exploitation dans les équipes AR et VR. De plus, elle a appliqué Meta et est toujours déterminée à créer les «systèmes hautement spécialisés».

Ce gâchis peut entremêler les projets et gâcher tout le potentiel du Meta. Actuellement, des casques comme l’Oculus Quest 2 tournent sur le système Android de Google. Compte tenu des tensions et des plans bâclés du Meta, il est peu probable que le prochain casque « Project Cambria » fonctionne sur un nouveau système d’exploitation. Ce n’est plus qu’un rêve de voir le nouveau système d’exploitation avec les appareils de nouvelle génération du Meta.

Emballer

Meta veut décimer l’excuse de la distance et de l’espace. Pour combler les lacunes en matière de distance, de connexion et d’expérience, Meta a lancé l’Oculus, un projet de construction de casques de réalité virtuelle. Grâce à ces casques Meta, il est possible de se connecter avec n’importe qui dans le monde entier avec des expériences virtuelles et augmentées en temps réel.

L’effort de quatre ans pour construire un nouveau système d’exploitation à partir de zéro s’est arrêté. Ainsi, maintenant, Meta répartira son équipe d’ingénieurs OS pour créer des systèmes OS individuels et personnalisés pour chaque appareil afin d’obtenir des résultats et une efficacité optimaux.

Meta a fourni sa déclaration complète, disponible ci-dessous.

« Nous travaillons toujours pour améliorer notre équipe et nos produits. En intégrant davantage d’ingénieurs OS directement dans nos équipes AR et VR, nous pouvons accélérer le développement de solutions hyper adaptées à chaque gamme de produits. Comme nous l’avons déjà dit, nous suivons plusieurs orientations techniques pour les construire, et nous restons déterminés à construire systèmes hautement spécialisés. Nous continuons d’investir et d’optimiser pour agir rapidement afin de pouvoir atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. »