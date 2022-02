Très bientôt Google donnera une nouvelle image à l’application Phone sur Android

Avec les dernières versions d’Android, Google a changé l’interface de son système d’exploitation. Il parie sur de nouvelles manières de présenter l’information, de plus en plus attractives et plus détaillées.

Le dernier en date est Material You et il sera bientôt dans encore plus d’endroits. Le prochain à recevoir les nouvelles est l’application Téléphone, qui recevra un cadran complètement renouvelé et proche de ce que le géant de la recherche a déjà dans d’autres endroits.

Le changement le plus récent que Google a apporté à ses applications Android s’est concentré sur Material You. Ce nouveau langage de conception change beaucoup ce que sont les interfaces et la façon dont elles se connectent avec les utilisateurs.

Après que plusieurs applications aient déjà reçu cette nouveauté, il y a maintenant de la place pour une autre application pour recevoir des améliorations dans ce domaine. Nous parlons de l’application Téléphone, qui semble recevoir des modifications par étapes et par lots. Pour l’instant, c’est juste une idée qui est en cours d’évaluation.

D’après ce que l’on peut voir, bien que caché dans l’application Téléphone, il s’agit d’un marqueur complètement différent. Profitant de Material You d’Android, avec toutes les couleurs et son adaptation à ce qu’il y a à l’écran. Nous avons maintenant la même définition sur les touches numériques de cette application.

Ceux-ci gagnent une définition beaucoup plus grande et deviennent manifestement limités aux utilisateurs. Le contraste devient ainsi encore plus visible et donc plus simple à utiliser. Il y a aussi une animation dans ces boutons, qui aide à leur utilisation.

Il s’agit d’un changement majeur pour l’une des applications téléphoniques les plus utilisées sur Android. Google prépare son adaptation à son nouveau mode design et à son nouveau langage qu’il utilise dans ses applications.

On s’attend à ce que cette nouveauté soit bientôt visible et accessible à tous les utilisateurs d’Android. C’est un changement qui peut sembler petit et simple, mais la vérité est qu’il va changer une application de plus et ainsi rendre Android encore plus uniforme pour Google.