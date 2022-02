L’attaque russe a détruit l’Antonov An-225, le plus gros avion du monde

La Russie a intensifié ses efforts pour prendre le contrôle de l’aéroport de Hostomel, au nord-ouest de Kiev. Cela a abouti à une attaque qui a détruit le plus gros avion commercial du monde, l’Antonov AN-225 Mriya.

En plus de celui-ci, qui est le plus gros du monde, l’attaque russe a détruit d’autres avions basés à l’aéroport ukrainien.

Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, le plus grand avion commercial du monde Antonov AN-225 Mriya a été détruit lors d’une attaque russe. L’annonce a été faite dès le Twitteroù il garantit que, bien que la Russie ait détruit Mriya (qui signifie « rêve » en ukrainien), elle ne pourra jamais détruire le rêve d’un « État européen fort, libre et démocratique ».

Comme avancé par The Herald, l’avion était basé à l’aéroport d’Antonov, également connu sous le nom d’aéroport de Hostomel, lorsqu’il a été touché par des missiles précédant une attaque russe. La journaliste indépendante de Kiev, Illia Ponomarenko, a déclaré ce dimanche que l’avion était en ruine.

Cependant, le constructeur qui a développé le plus gros avion commercial du monde, Antonov, n’a toujours pas d’informations sur son état, ayant révélé que ses techniciens doivent encore évaluer l’avion et déterminer les dégâts.

En plus de l’Antonov AN-225 Mriya, les Antonov An-124, An-26, An-74 et An-28 ont également été détruits par l’attaque russe sur l’aéroport de Hostomel.

L’Antonov An-225 Mriya était le plus gros avion commercial au monde, et c’était une partie très importante du transport aérien, car il effectuait des vols avec des charges volumineuses et lourdes qui autrement ne pourraient pas être transportées. Plus que cela, il s’agissait d’un soutien essentiel dans la lutte contre la pandémie, car il facilitait souvent le transport d’énormes quantités de matériel hospitalier entre l’Asie et l’Europe.

Sa récupération coûtera plus de trois milliards de dollars et prendra beaucoup de temps.

